https://ria.ru/20220527/minzdrav-1791190863.html

Минздрав связал летальный исход сосудистых болезней с непосещением врача

Минздрав связал летальный исход сосудистых болезней с непосещением врача - РИА Новости, 27.05.2022

Минздрав связал летальный исход сосудистых болезней с непосещением врача

Более 75% россиян в возрасте от 45 до 49 лет с неблагоприятными исходами, связанными с болезнями системы кровообращения, не обращались за медицинской помощью в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:38

2022-05-27T15:38

2022-05-27T15:46

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 75% россиян в возрасте от 45 до 49 лет с неблагоприятными исходами, связанными с болезнями системы кровообращения, не обращались за медицинской помощью в течение последних двух лет своей жизни, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин.Он обратил внимание, что для профилактики риска внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и развития сосудистых катастроф необходимо ежегодно проходить профилактические осмотры или диспансеризацию. В первую очередь это касается мужчин трудоспособного возраста, и всех, кто не обращался за медицинской помощью в течение двух и более лет."Более 75% россиян в возрасте от 45 до 49 лет с неблагоприятными исходами, связанными с болезнями системы кровообращения, не обращались за медицинской помощью в течение последних двух лет своей жизни. Эта возрастная группа вызывает у нас наибольшую обеспокоенность", - отметил Камкин, слова которого привели в пресс-службе министерства.По его словам, в целом в течение последних двух лет своей жизни врача по ОМС не посещали около 40% мужчин и примерно 35% женщин в трудоспособном возрасте. Доля пациентов, обращавшихся за медицинской помощью, увеличивается с возрастом обратил внимание замминистра. Так, мужчины начинают чаще посещать специалистов после 55 лет, женщины – после 50 лет.Он отметил, что за последние три года современным медицинским оборудованием оснащены 535 региональных медицинских организаций, в 30 субъектах Российской Федерации введены в эксплуатацию аппараты МРТ, в 71 регионе - КТ, в 64 регионах – ангиографические комплексы. В списке оборудования есть современные стабилоплатформы и роботизированные аппараты с обратной биологической связью, что позволяет начать реабилитацию с первых дней заболевания. По словам замминистра, выросло и число рентгенэндоваскулярных вмешательств."В ходе реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" число рентгенэндоваскулярных вмешательств в государственной системе здравоохранения выросло на 26% и составило в 2021 году около 252 тысяч", - сообщил Камкин.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789721798.html

https://ria.ru/20220510/minzdrav-1787766913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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