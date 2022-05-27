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Минфин объяснил концепцию законопроекта о цифровых валютах - РИА Новости, 27.05.2022
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Минфин объяснил концепцию законопроекта о цифровых валютах
Минфин объяснил концепцию законопроекта о цифровых валютах - РИА Новости, 27.05.2022
Минфин объяснил концепцию законопроекта о цифровых валютах
Минфин РФ видит в качестве основной цели законопроекта по регулированию криптовалют защиту прав и средств граждан, согласно документу, физлица и юрлица смогут... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:48
2022-05-27T19:48
экономика
технологии
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минфин РФ видит в качестве основной цели законопроекта по регулированию криптовалют защиту прав и средств граждан, согласно документу, физлица и юрлица смогут совершать операции с цифровой валютой, но не смогут ее использовать как средство платежа, кроме того, для этого актива, носящего в себе высокие риски, следует установить институт квалификации, а банкам планируется отвести ключевую роль в регулировании сектора, рассказал директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.Минфин в апреле доработал и внес в правительство проект закона, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Документ получил название "О цифровой валюте". В пятницу же, 27 мая, на дискуссионной площадке по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов состоялась встреча, где Чебесков рассказал журналистам об основных положениях концепции законопроекта и пояснил, каким министерство видит российский крипторынок в ближайшей перспективе.Он добавил, что регулирование всегда необходимо в больших и сложных системах. "Когда рынок не регулируется, то становится сложно для всех участников рынка (государство, граждане) и для бизнеса, который работает в этом секторе, очень важно "обеление" для повышения капитализации этого самого бизнеса. Когда все в серой зоне, затруднительно отличить легальных участников от тех, кто не хочет действовать в рамках закона", - пояснил он.ЦВ – не средство платежаПо словам Чебескова, концепция законопроекта предполагает, что физические лица и юридические лица смогут совершать операции с цифровой валютой (ЦВ), но очень важно, что ЦВ не могут быть использованы как средства платежа, кроме того, все операции с ЦВ должны совершаться в строгом соответствии с требованиями противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.Помимо этого, Чебесков не исключает участие нерезидентов на российском рынке цифровых валют. Иностранные биржи, добавляет он, будут допущены на российские рынки - при условии организации российского юрлица и работы в рамках законодательства РФ. "Также хочется отметить, что активно обсуждается вопрос использования цифровых валют для бартерных сделок в международных расчетах", - дополнил он.Чебесков особо выделил необходимость того, чтобы все новые субъекты деятельности рынка цифровых валют контролировались определенным уполномоченным органом и лицензировались. "Мы предполагаем, что будут 2 субъекта рынка: обменник ЦВ, который осуществляет покупку и продажу валюты от своего имени, и будут криптобиржи. Мы бы хотели дать возможность обоим формам таких организаций существовать", - заявил Чебесков.Банки как основаТакже важная часть законопроекта, добавляет он, состоит в том, что банковскую инфраструктуру планируется использовать для входа и выхода фиатных денег в криптоинфраструктуру. По словам Чебескова, в Минфине пришли к тому, что банковская инфраструктура имеет ряд преимуществ, в том числе высокий уровень работы в процессах идентификации, качественный риск-менеджмент - именно поэтому, считает министерство, дверью для входа и выхода в криптосферу должны стать банки.Чебесков добавил, что цифровые активы остаются весьма рискованными инвестиционными инструментами, в этой связи законопроектом предлагается установить некий институт квалификации: участники будут делиться на профессионального и непрофессионального покупателя, по аналогии с квалифицированным инвестором. Также предполагается прохождение тестирования для непрофессиональных покупателей для снятия определенных лимитов."Майнинг ключевая часть индустрии в том виде, в котором она работает. Актуальность и обеление рынка для майнинга стоит очень сильно, так как в эту сферу вкладываются большие деньги, и когда есть регуляторная неопределенность, то сложно прогнозировать, что будет происходить с этим сектором", - заключил Чебесков.
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экономика, технологии, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
19:48 27.05.2022
 
Минфин объяснил концепцию законопроекта о цифровых валютах

Чебесков: цель законопроекта по регулированию криптовалют состоит в защите прав граждан

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минфин РФ видит в качестве основной цели законопроекта по регулированию криптовалют защиту прав и средств граждан, согласно документу, физлица и юрлица смогут совершать операции с цифровой валютой, но не смогут ее использовать как средство платежа, кроме того, для этого актива, носящего в себе высокие риски, следует установить институт квалификации, а банкам планируется отвести ключевую роль в регулировании сектора, рассказал директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.
Минфин в апреле доработал и внес в правительство проект закона, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Документ получил название "О цифровой валюте". В пятницу же, 27 мая, на дискуссионной площадке по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов состоялась встреча, где Чебесков рассказал журналистам об основных положениях концепции законопроекта и пояснил, каким министерство видит российский крипторынок в ближайшей перспективе.
"Текущая ситуация – интерес к криптовалютам не снизился, и граждане, желающие инвестировать средства, должны быть защищены. Зарубежные площадки нарушают права наших инвесторов путем ограничения доступности к инструментам. Данное регулирование позволяет защитить граждан и продвигать саму технологию. Возможности этой сферы, по словам экспертов, огромны, что может обеспокоить, но мы хотим дать возможность этой технологии развиваться", - сказал Чебесков.
Он добавил, что регулирование всегда необходимо в больших и сложных системах. "Когда рынок не регулируется, то становится сложно для всех участников рынка (государство, граждане) и для бизнеса, который работает в этом секторе, очень важно "обеление" для повышения капитализации этого самого бизнеса. Когда все в серой зоне, затруднительно отличить легальных участников от тех, кто не хочет действовать в рамках закона", - пояснил он.

ЦВ – не средство платежа

По словам Чебескова, концепция законопроекта предполагает, что физические лица и юридические лица смогут совершать операции с цифровой валютой (ЦВ), но очень важно, что ЦВ не могут быть использованы как средства платежа, кроме того, все операции с ЦВ должны совершаться в строгом соответствии с требованиями противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Помимо этого, Чебесков не исключает участие нерезидентов на российском рынке цифровых валют. Иностранные биржи, добавляет он, будут допущены на российские рынки - при условии организации российского юрлица и работы в рамках законодательства РФ. "Также хочется отметить, что активно обсуждается вопрос использования цифровых валют для бартерных сделок в международных расчетах", - дополнил он.
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Чебесков особо выделил необходимость того, чтобы все новые субъекты деятельности рынка цифровых валют контролировались определенным уполномоченным органом и лицензировались. "Мы предполагаем, что будут 2 субъекта рынка: обменник ЦВ, который осуществляет покупку и продажу валюты от своего имени, и будут криптобиржи. Мы бы хотели дать возможность обоим формам таких организаций существовать", - заявил Чебесков.

Банки как основа

Также важная часть законопроекта, добавляет он, состоит в том, что банковскую инфраструктуру планируется использовать для входа и выхода фиатных денег в криптоинфраструктуру. По словам Чебескова, в Минфине пришли к тому, что банковская инфраструктура имеет ряд преимуществ, в том числе высокий уровень работы в процессах идентификации, качественный риск-менеджмент - именно поэтому, считает министерство, дверью для входа и выхода в криптосферу должны стать банки.
Чебесков добавил, что цифровые активы остаются весьма рискованными инвестиционными инструментами, в этой связи законопроектом предлагается установить некий институт квалификации: участники будут делиться на профессионального и непрофессионального покупателя, по аналогии с квалифицированным инвестором. Также предполагается прохождение тестирования для непрофессиональных покупателей для снятия определенных лимитов.
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"Майнинг ключевая часть индустрии в том виде, в котором она работает. Актуальность и обеление рынка для майнинга стоит очень сильно, так как в эту сферу вкладываются большие деньги, и когда есть регуляторная неопределенность, то сложно прогнозировать, что будет происходить с этим сектором", - заключил Чебесков.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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