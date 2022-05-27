https://ria.ru/20220527/minfin-1791302554.html

Минфин объяснил концепцию законопроекта о цифровых валютах

Минфин объяснил концепцию законопроекта о цифровых валютах - РИА Новости, 27.05.2022

Минфин объяснил концепцию законопроекта о цифровых валютах

Минфин РФ видит в качестве основной цели законопроекта по регулированию криптовалют защиту прав и средств граждан, согласно документу, физлица и юрлица смогут... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:48

2022-05-27T19:48

2022-05-27T19:48

экономика

технологии

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минфин РФ видит в качестве основной цели законопроекта по регулированию криптовалют защиту прав и средств граждан, согласно документу, физлица и юрлица смогут совершать операции с цифровой валютой, но не смогут ее использовать как средство платежа, кроме того, для этого актива, носящего в себе высокие риски, следует установить институт квалификации, а банкам планируется отвести ключевую роль в регулировании сектора, рассказал директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.Минфин в апреле доработал и внес в правительство проект закона, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Документ получил название "О цифровой валюте". В пятницу же, 27 мая, на дискуссионной площадке по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов состоялась встреча, где Чебесков рассказал журналистам об основных положениях концепции законопроекта и пояснил, каким министерство видит российский крипторынок в ближайшей перспективе.Он добавил, что регулирование всегда необходимо в больших и сложных системах. "Когда рынок не регулируется, то становится сложно для всех участников рынка (государство, граждане) и для бизнеса, который работает в этом секторе, очень важно "обеление" для повышения капитализации этого самого бизнеса. Когда все в серой зоне, затруднительно отличить легальных участников от тех, кто не хочет действовать в рамках закона", - пояснил он.ЦВ – не средство платежаПо словам Чебескова, концепция законопроекта предполагает, что физические лица и юридические лица смогут совершать операции с цифровой валютой (ЦВ), но очень важно, что ЦВ не могут быть использованы как средства платежа, кроме того, все операции с ЦВ должны совершаться в строгом соответствии с требованиями противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.Помимо этого, Чебесков не исключает участие нерезидентов на российском рынке цифровых валют. Иностранные биржи, добавляет он, будут допущены на российские рынки - при условии организации российского юрлица и работы в рамках законодательства РФ. "Также хочется отметить, что активно обсуждается вопрос использования цифровых валют для бартерных сделок в международных расчетах", - дополнил он.Чебесков особо выделил необходимость того, чтобы все новые субъекты деятельности рынка цифровых валют контролировались определенным уполномоченным органом и лицензировались. "Мы предполагаем, что будут 2 субъекта рынка: обменник ЦВ, который осуществляет покупку и продажу валюты от своего имени, и будут криптобиржи. Мы бы хотели дать возможность обоим формам таких организаций существовать", - заявил Чебесков.Банки как основаТакже важная часть законопроекта, добавляет он, состоит в том, что банковскую инфраструктуру планируется использовать для входа и выхода фиатных денег в криптоинфраструктуру. По словам Чебескова, в Минфине пришли к тому, что банковская инфраструктура имеет ряд преимуществ, в том числе высокий уровень работы в процессах идентификации, качественный риск-менеджмент - именно поэтому, считает министерство, дверью для входа и выхода в криптосферу должны стать банки.Чебесков добавил, что цифровые активы остаются весьма рискованными инвестиционными инструментами, в этой связи законопроектом предлагается установить некий институт квалификации: участники будут делиться на профессионального и непрофессионального покупателя, по аналогии с квалифицированным инвестором. Также предполагается прохождение тестирования для непрофессиональных покупателей для снятия определенных лимитов."Майнинг ключевая часть индустрии в том виде, в котором она работает. Актуальность и обеление рынка для майнинга стоит очень сильно, так как в эту сферу вкладываются большие деньги, и когда есть регуляторная неопределенность, то сложно прогнозировать, что будет происходить с этим сектором", - заключил Чебесков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/dolg-1790919700.html

https://ria.ru/20220526/raschety-1790858253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия, министерство финансов рф (минфин россии)