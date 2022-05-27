https://ria.ru/20220527/melnik-1791296655.html

"Опустился на дно". Немцы сочли поведение посла Украины в соцсетях позорным

"Опустился на дно". Немцы сочли поведение посла Украины в соцсетях позорным - РИА Новости, 27.05.2022

"Опустился на дно". Немцы сочли поведение посла Украины в соцсетях позорным

Пользователи социальной сети Twitter резко отреагировали на публикацию посла Украины в Германии Андрея Мельника, в которой он раскритиковал промедление... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:24

2022-05-27T19:24

2022-05-27T21:23

украина

германия

россия

в мире

андрей мельник

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter резко отреагировали на публикацию посла Украины в Германии Андрея Мельника, в которой он раскритиковал промедление правительства ФРГ с поставками оружия Киеву.Ранее Мельник опубликовал в блоге картинку улитки с приклеенным к ее раковине патроном, назвав ее: "Немецкое оружие для Украины в пути".Многие читатели не оценили юмора госслужащего и пристыдили посла за подобное "попрошайничество"."Все еще не получили миллиардов? А может быть их уже перевели на какой-нибудь остров?" — засомневался другой читатель.Его поддержали еще несколько пользователей."Денег уже нет, Зеленский закупился кокаином", — пошутили в комментариях."Господин Мельник, посмотрите на вашу картинку и подумайте, что вы вообще делаете в Германии. Вам 45 или 46 лет, и вы представляете немаленькую страну, а выкладываете такую гадость. Вы опустились на дно! Больше здесь нечего сказать", — заметили под постом."Честно говоря, господин Мельник, вы не умеете ничего, кроме как провоцировать людей, вы — ноль без палочки! Вы тот человек, которого сейчас не хотят ни видеть, ни слышать, бесполезный для вашей страны", — написал юзер.Некоторые пользователи посоветовали послу выполнять свои прямые обязанности вместо написания твитов.Многие юзеры выступили против поставок оружия Украине."Я бы им ничего не послал. Хорошо, что Германия медлит, как улитка, в этом вопросе", — заявил один из пользователей."Как раз подходящее оружие (улитка с патроном на раковине. — Прим. авт.) для этих разжигателей конфликта. Жаль, что всему остальному миру не до шуток…" — согласились в комментариях.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220525/posol-1790586562.html

https://ria.ru/20220526/sholts-1790966420.html

украина

германия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, германия, россия, в мире, андрей мельник