https://ria.ru/20220527/melnik-1791296655.html
"Опустился на дно". Немцы сочли поведение посла Украины в соцсетях позорным
"Опустился на дно". Немцы сочли поведение посла Украины в соцсетях позорным - РИА Новости, 27.05.2022
"Опустился на дно". Немцы сочли поведение посла Украины в соцсетях позорным
Пользователи социальной сети Twitter резко отреагировали на публикацию посла Украины в Германии Андрея Мельника, в которой он раскритиковал промедление... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:24
2022-05-27T19:24
2022-05-27T21:23
украина
германия
россия
в мире
андрей мельник
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter резко отреагировали на публикацию посла Украины в Германии Андрея Мельника, в которой он раскритиковал промедление правительства ФРГ с поставками оружия Киеву.Ранее Мельник опубликовал в блоге картинку улитки с приклеенным к ее раковине патроном, назвав ее: "Немецкое оружие для Украины в пути".Многие читатели не оценили юмора госслужащего и пристыдили посла за подобное "попрошайничество"."Все еще не получили миллиардов? А может быть их уже перевели на какой-нибудь остров?" — засомневался другой читатель.Его поддержали еще несколько пользователей."Денег уже нет, Зеленский закупился кокаином", — пошутили в комментариях."Господин Мельник, посмотрите на вашу картинку и подумайте, что вы вообще делаете в Германии. Вам 45 или 46 лет, и вы представляете немаленькую страну, а выкладываете такую гадость. Вы опустились на дно! Больше здесь нечего сказать", — заметили под постом."Честно говоря, господин Мельник, вы не умеете ничего, кроме как провоцировать людей, вы — ноль без палочки! Вы тот человек, которого сейчас не хотят ни видеть, ни слышать, бесполезный для вашей страны", — написал юзер.Некоторые пользователи посоветовали послу выполнять свои прямые обязанности вместо написания твитов.Многие юзеры выступили против поставок оружия Украине."Я бы им ничего не послал. Хорошо, что Германия медлит, как улитка, в этом вопросе", — заявил один из пользователей."Как раз подходящее оружие (улитка с патроном на раковине. — Прим. авт.) для этих разжигателей конфликта. Жаль, что всему остальному миру не до шуток…" — согласились в комментариях.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220525/posol-1790586562.html
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РИА Новости
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украина, германия, россия, в мире, андрей мельник
19:24 27.05.2022 (обновлено: 21:23 27.05.2022)
"Опустился на дно". Немцы сочли поведение посла Украины в соцсетях позорным
В Twitter пристыдили посла Украины Мельника за попытки выпросить оружие у Германии
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Пользователи социальной сети Twitter
резко отреагировали на публикацию посла Украины в Германии Андрея Мельника, в которой он раскритиковал промедление правительства ФРГ с поставками оружия Киеву.
Ранее Мельник опубликовал в блоге картинку улитки с приклеенным к ее раковине патроном, назвав ее: "Немецкое оружие для Украины
в пути".
Многие читатели не оценили юмора госслужащего и пристыдили посла за подобное "попрошайничество".
"Господин Мельник, как насчет того, чтобы попросить денег у ваших олигархов, которые при помощи взяток пропихнули вас на должность? Германия сделала для Украины достаточно, хватит! Ваше попрошайничество просто позорно", — написал один из пользователей.
"Все еще не получили миллиардов? А может быть их уже перевели на какой-нибудь остров?" — засомневался другой читатель.
Его поддержали еще несколько пользователей.
"Денег уже нет, Зеленский закупился кокаином", — пошутили в комментариях.
"Господин Мельник, посмотрите на вашу картинку и подумайте, что вы вообще делаете в Германии. Вам 45 или 46 лет, и вы представляете немаленькую страну, а выкладываете такую гадость. Вы опустились на дно! Больше здесь нечего сказать", — заметили под постом.
"Честно говоря, господин Мельник, вы не умеете ничего, кроме как провоцировать людей, вы — ноль без палочки! Вы тот человек, которого сейчас не хотят ни видеть, ни слышать, бесполезный для вашей страны", — написал юзер.
Некоторые пользователи посоветовали послу выполнять свои прямые обязанности вместо написания твитов.
"Можно вопросик, на Украине вообще есть дипломаты? <…> Выйдите хоть раз из своего аккаунта в твиттере и начните вести переговоры, а не просто устраивайте тут травлю. Я знаю, что шампанское такое вкусное, но ведь и работать когда-то нужно!" — отметил читатель.
Многие юзеры выступили против поставок оружия Украине.
"Я бы им ничего не послал. Хорошо, что Германия медлит, как улитка, в этом вопросе", — заявил один из пользователей.
"Как раз подходящее оружие (улитка с патроном на раковине. — Прим. авт.) для этих разжигателей конфликта. Жаль, что всему остальному миру не до шуток…" — согласились в комментариях.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.