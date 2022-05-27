08:41 27.05.2022 (обновлено: 13:03 27.05.2022)
Посол Украины обвинил Шольца в отсутствии мужества и лидерства
Посол Украины Мельник обвинил канцлера Германии Шольца в отсутствии мужества и лидерства
© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
© AP Photo
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Канцлеру Германии Олафу Шольцу не хватает мужества и лидерства, приводит Bild слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника.
Кроме того, Мельник в очередной раз раскритиковал канцлера Германии за промедление с поставкой тяжелого вооружения Украине.
"В военном отношении Берлин просто подводит Киев", — резюмировал он.
Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 22 по 26 мая.
Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как украинские власти отказались принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.
Мельник уже не раз обрушивался на Берлин с критикой.
"В военном отношении Берлин просто подводит Киев", — резюмировал он.
Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 22 по 26 мая.
Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как украинские власти отказались принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.
Мельник уже не раз обрушивался на Берлин с критикой.
Так, недавно в интервью немецкой медиагруппе Funke он выразил разочарование тем фактом, что "обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены самое раннее в конце июля, а еще 15 — только в конце августа". По словам Мельника, Берлин в состоянии поставить Украине не менее ста боевых машин пехоты Marder из запасов немецкой промышленности и еще более 30 Marder из запасов бундесвера, равно как и 88 танков Leopard 1.
Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.