https://ria.ru/20220527/melnik-1791021857.html

Посол Украины обвинил Шольца в отсутствии мужества и лидерства

Посол Украины обвинил Шольца в отсутствии мужества и лидерства - РИА Новости, 27.05.2022

Посол Украины обвинил Шольца в отсутствии мужества и лидерства

Канцлеру Германии Олафу Шольцу не хватает мужества и лидерства, приводит Bild слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T08:41

2022-05-27T08:41

2022-05-27T13:03

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германия

евросоюз

олаф шольц

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Канцлеру Германии Олафу Шольцу не хватает мужества и лидерства, приводит Bild слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника."Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства", — заявил дипломат. Кроме того, Мельник в очередной раз раскритиковал канцлера Германии за промедление с поставкой тяжелого вооружения Украине. "В военном отношении Берлин просто подводит Киев", — резюмировал он. Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 22 по 26 мая.Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как украинские власти отказались принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.Мельник уже не раз обрушивался на Берлин с критикой.Так, недавно в интервью немецкой медиагруппе Funke он выразил разочарование тем фактом, что "обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены самое раннее в конце июля, а еще 15 — только в конце августа". По словам Мельника, Берлин в состоянии поставить Украине не менее ста боевых машин пехоты Marder из запасов немецкой промышленности и еще более 30 Marder из запасов бундесвера, равно как и 88 танков Leopard 1.Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220526/sholts-1790832436.html

https://ria.ru/20220526/germaniya-1790757701.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, евросоюз, олаф шольц