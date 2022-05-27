Рейтинг@Mail.ru
В Мелитопольский университет вошли четыре вуза Запорожской области - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/melitopol-1791330453.html
В Мелитопольский университет вошли четыре вуза Запорожской области
В Мелитопольский университет вошли четыре вуза Запорожской области - РИА Новости, 27.05.2022
В Мелитопольский университет вошли четыре вуза Запорожской области
Четыре вуза Запорожской области, в том числе из Мелитополя и Бердянска, вошли в состав учреждённого в пятницу Мелитопольского государственного университета,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T21:35
2022-05-27T21:35
мелитополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:214:2794:1785_1920x0_80_0_0_a6c3a351389a9ccc84bf63ea9210a12c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Четыре вуза Запорожской области, в том числе из Мелитополя и Бердянска, вошли в состав учреждённого в пятницу Мелитопольского государственного университета, учебная система которого будет адаптирована под российскую, сообщил РИА Новости ректор университета Андрей Чуйков."Мелитопольский государственный университет был создан на базе Мелитопольского аграрного университета, Мелитопольского педагогического университета, Бердянского педагогического университета и Классического частного университета Мелитополя. Все подчиненные структуры этих учебных заведений вошли в полном объеме в состав Мелитопольского государственного университета. Все студенты и преподаватели автоматически становятся сотрудниками или студентами Мелитопольского государственного университета", - сообщил новый ректор.
https://ria.ru/20220525/pasporta-1790713914.html
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9ddf285fde3e4b1e4afab30641de2de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь
21:35 27.05.2022
 
В Мелитопольский университет вошли четыре вуза Запорожской области

Ректор Андрей Чуйков: в Мелитопольский университет вошли четыре вуза Запорожской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФонтаны на Площади Победы в Мелитополе
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Четыре вуза Запорожской области, в том числе из Мелитополя и Бердянска, вошли в состав учреждённого в пятницу Мелитопольского государственного университета, учебная система которого будет адаптирована под российскую, сообщил РИА Новости ректор университета Андрей Чуйков.
"Мелитопольский государственный университет был создан на базе Мелитопольского аграрного университета, Мелитопольского педагогического университета, Бердянского педагогического университета и Классического частного университета Мелитополя. Все подчиненные структуры этих учебных заведений вошли в полном объеме в состав Мелитопольского государственного университета. Все студенты и преподаватели автоматически становятся сотрудниками или студентами Мелитопольского государственного университета", - сообщил новый ректор.
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 19:08
Мэрия Мелитополя начнет выдавать желающим российские паспорта
 
Мелитополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала