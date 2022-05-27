https://ria.ru/20220527/melitopol-1791330453.html
В Мелитопольский университет вошли четыре вуза Запорожской области
В Мелитопольский университет вошли четыре вуза Запорожской области - РИА Новости, 27.05.2022
В Мелитопольский университет вошли четыре вуза Запорожской области
Четыре вуза Запорожской области, в том числе из Мелитополя и Бердянска, вошли в состав учреждённого в пятницу Мелитопольского государственного университета,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T21:35
2022-05-27T21:35
2022-05-27T21:35
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Четыре вуза Запорожской области, в том числе из Мелитополя и Бердянска, вошли в состав учреждённого в пятницу Мелитопольского государственного университета, учебная система которого будет адаптирована под российскую, сообщил РИА Новости ректор университета Андрей Чуйков."Мелитопольский государственный университет был создан на базе Мелитопольского аграрного университета, Мелитопольского педагогического университета, Бердянского педагогического университета и Классического частного университета Мелитополя. Все подчиненные структуры этих учебных заведений вошли в полном объеме в состав Мелитопольского государственного университета. Все студенты и преподаватели автоматически становятся сотрудниками или студентами Мелитопольского государственного университета", - сообщил новый ректор.
https://ria.ru/20220525/pasporta-1790713914.html
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мелитополь
В Мелитопольский университет вошли четыре вуза Запорожской области
Ректор Андрей Чуйков: в Мелитопольский университет вошли четыре вуза Запорожской области