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В Мелитополе откроют государственный университет - РИА Новости, 27.05.2022
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В Мелитополе откроют государственный университет
В Мелитополе откроют государственный университет - РИА Новости, 27.05.2022
В Мелитополе откроют государственный университет
Государственный университет на базе вузов Запорожской области создадут в Мелитополе, учебную систему адаптируют к российской, распоряжение об учреждении вуза... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:29
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украина
ситуация в днр и лнр
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ (Украина), 27 мая - РИА Новости. Государственный университет на базе вузов Запорожской области создадут в Мелитополе, учебную систему адаптируют к российской, распоряжение об учреждении вуза уже подписано, сообщил РИА Новости глава Запорожской областной администрации, подконтрольной России, Евгений Балицкий."Сегодня подписано распоряжение о создании Мелитопольского государственного университета. Это будет достаточно большая структура, образованная на базе ранее имевшихся в Запорожской области учебных заведений. Это позволит в значительной степени нам укрупниться, поднять уровень профессорско-преподавательского состава и максимально адаптировать систему этого учебного заведения под Российскую Федерацию", - сказал Балицкий.
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украина, ситуация в днр и лнр, запорожская область
19:29 27.05.2022 (обновлено: 19:38 27.05.2022)
 
В Мелитополе откроют государственный университет

Глава администрации Балицкий заявил об учреждении мелитопольского университета

В Мелитополе подняли знамя Победы
В Мелитополе подняли знамя Победы
В Мелитополе подняли знамя Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Украина), 27 мая - РИА Новости. Государственный университет на базе вузов Запорожской области создадут в Мелитополе, учебную систему адаптируют к российской, распоряжение об учреждении вуза уже подписано, сообщил РИА Новости глава Запорожской областной администрации, подконтрольной России, Евгений Балицкий.
"Сегодня подписано распоряжение о создании Мелитопольского государственного университета. Это будет достаточно большая структура, образованная на базе ранее имевшихся в Запорожской области учебных заведений. Это позволит в значительной степени нам укрупниться, поднять уровень профессорско-преподавательского состава и максимально адаптировать систему этого учебного заведения под Российскую Федерацию", - сказал Балицкий.
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