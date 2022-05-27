https://ria.ru/20220527/melitopol-1791298421.html

В Мелитополе откроют государственный университет

В Мелитополе откроют государственный университет - РИА Новости, 27.05.2022

В Мелитополе откроют государственный университет

Государственный университет на базе вузов Запорожской области создадут в Мелитополе, учебную систему адаптируют к российской, распоряжение об учреждении вуза... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:29

2022-05-27T19:29

2022-05-27T19:38

украина

ситуация в днр и лнр

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ (Украина), 27 мая - РИА Новости. Государственный университет на базе вузов Запорожской области создадут в Мелитополе, учебную систему адаптируют к российской, распоряжение об учреждении вуза уже подписано, сообщил РИА Новости глава Запорожской областной администрации, подконтрольной России, Евгений Балицкий."Сегодня подписано распоряжение о создании Мелитопольского государственного университета. Это будет достаточно большая структура, образованная на базе ранее имевшихся в Запорожской области учебных заведений. Это позволит в значительной степени нам укрупниться, поднять уровень профессорско-преподавательского состава и максимально адаптировать систему этого учебного заведения под Российскую Федерацию", - сказал Балицкий.

https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html

украина

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украина, ситуация в днр и лнр, запорожская область