https://ria.ru/20220527/melitopol-1791298421.html
В Мелитополе откроют государственный университет
В Мелитополе откроют государственный университет - РИА Новости, 27.05.2022
В Мелитополе откроют государственный университет
Государственный университет на базе вузов Запорожской области создадут в Мелитополе, учебную систему адаптируют к российской, распоряжение об учреждении вуза... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:29
2022-05-27T19:29
2022-05-27T19:38
украина
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запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ (Украина), 27 мая - РИА Новости. Государственный университет на базе вузов Запорожской области создадут в Мелитополе, учебную систему адаптируют к российской, распоряжение об учреждении вуза уже подписано, сообщил РИА Новости глава Запорожской областной администрации, подконтрольной России, Евгений Балицкий."Сегодня подписано распоряжение о создании Мелитопольского государственного университета. Это будет достаточно большая структура, образованная на базе ранее имевшихся в Запорожской области учебных заведений. Это позволит в значительной степени нам укрупниться, поднять уровень профессорско-преподавательского состава и максимально адаптировать систему этого учебного заведения под Российскую Федерацию", - сказал Балицкий.
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украина, ситуация в днр и лнр, запорожская область
19:29 27.05.2022 (обновлено: 19:38 27.05.2022)
В Мелитополе откроют государственный университет
Глава администрации Балицкий заявил об учреждении мелитопольского университета