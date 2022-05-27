https://ria.ru/20220527/mcdonalds-1791182011.html
СМИ перечислили варианты нового названия сети McDonald’s
СМИ перечислили варианты нового названия сети McDonald’s - РИА Новости, 27.05.2022
СМИ перечислили варианты нового названия сети McDonald’s
Компания McDonald’s выберет новое название для сети ресторанов, которые предполагается открыть под новым брендом уже 12 июня, пишет Агентство городских новостей РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:13
2022-05-27T15:13
2022-05-27T21:28
экономика
россия
mcdonald's corporation
санкции в отношении россии
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Компания McDonald’s выберет новое название для сети ресторанов, которые предполагается открыть под новым брендом уже 12 июня, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.Среди брендов, на которые McDonald’s подал заявки в Роспатент, значатся "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса". Пятый вариант нового наименования бренда найти не удалось.Отмечается, что компания специально выбрала пять вариантов нового бренда, чтобы избежать "патентного троллинга", когда ведется целенаправленная деятельность по получению патентных прав и последующее предъявление претензий фирме.McDonald's после более чем 30 лет работы в России заявил, что принял решение уйти с рынка. После этого стало известно, что компания продаст российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
15:13 27.05.2022 (обновлено: 21:28 27.05.2022)
СМИ перечислили варианты нового названия сети McDonald’s
McDonald’s подал в Роспатент заявки с четырьмя вариантами нового названия в России