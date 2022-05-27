https://ria.ru/20220527/malchik-1791339946.html

Баннеры с белгородским мальчиком Алешей установили в Нальчике

Баннеры с белгородским мальчиком Алешей установили в Нальчике - РИА Новости, 27.05.2022

Баннеры с белгородским мальчиком Алешей установили в Нальчике

Несколько баннеров с изображением восьмилетнего мальчика Алеши из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу встречать проезжающих мимо его... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T22:58

2022-05-27T22:58

2022-05-27T23:04

общество

белгородская область

украина

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НАЛЬЧИК, 27 мая - РИА Новости. Несколько баннеров с изображением восьмилетнего мальчика Алеши из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу встречать проезжающих мимо его дома военных, установили в Нальчике, сообщает правительство Кабардино-Балкарии.Отмечается, что оригинальный эскиз баннеров был специально разработан дизайнером Центра управления регионом.Алеша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и подарили Алеше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алеша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Леша".

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, белгородская область, украина