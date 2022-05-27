22:58 27.05.2022 (обновлено: 23:04 27.05.2022)
Баннеры с белгородским мальчиком Алешей установили в Нальчике
Баннеры с белгородским мальчиком Алешей, приветствующим военных, установили в Нальчике
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВосьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 мая - РИА Новости. Несколько баннеров с изображением восьмилетнего мальчика Алеши из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу встречать проезжающих мимо его дома военных, установили в Нальчике, сообщает правительство Кабардино-Балкарии.
"По инициативе главы КБР Казбека Кокова в столице Кабардино-Балкарии появились баннеры с изображением восьмилетнего мальчика Алеши из Белгородской области, который стал еще одним символом поддержки вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оригинальный эскиз баннеров был специально разработан дизайнером Центра управления регионом.
Алеша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и подарили Алеше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алеша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Леша".