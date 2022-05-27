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В бывшем украинском штабе нашли подтверждение готовившегося наступления - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/maket-1791011901.html
В бывшем украинском штабе нашли подтверждение готовившегося наступления
В бывшем украинском штабе нашли подтверждение готовившегося наступления - РИА Новости, 27.05.2022
В бывшем украинском штабе нашли подтверждение готовившегося наступления
В поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление, сообщили... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T05:13
2022-05-27T05:26
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая — РИА Новости. В поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление, сообщили РИА Новости бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова.Населенный пункт, располагающийся у административной границы ЛНР и ДНР, недавно перешел под контроль Луганской Народной Республики, до этого восемь лет там находились украинские силовики. Сейчас от позиций ВСУ там остались брошенные окопы и укрепленные сооружения, а также разбитая бронетехника.Бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова показали РИА Новости бывший штаб украинских войск. В нем нашли макет местности, на котором обозначены позиции ВСУ и места сосредоточения техники.По мнению луганских военных, обозначения на макете показывают, что украинские войска могли готовиться к наступлению. После бегства ВСУ в бывшем штабе живут только кошки.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
05:13 27.05.2022 (обновлено: 05:26 27.05.2022)
 
В бывшем украинском штабе нашли подтверждение готовившегося наступления

В бывшем украинском штабе в поселке Троицкое в ЛНР нашли макет местности с позициями войск

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ЛНР
Сотрудник МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудник МВД ЛНР. Архивное фото
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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая — РИА Новости. В поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление, сообщили РИА Новости бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова.
Населенный пункт, располагающийся у административной границы ЛНР и ДНР, недавно перешел под контроль Луганской Народной Республики, до этого восемь лет там находились украинские силовики. Сейчас от позиций ВСУ там остались брошенные окопы и укрепленные сооружения, а также разбитая бронетехника.
Бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова показали РИА Новости бывший штаб украинских войск. В нем нашли макет местности, на котором обозначены позиции ВСУ и места сосредоточения техники.
"Тут план города, поселков всех. Все как на карте, только в реальном виде", — сказал один из бойцов.
По мнению луганских военных, обозначения на макете показывают, что украинские войска могли готовиться к наступлению. После бегства ВСУ в бывшем штабе живут только кошки.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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