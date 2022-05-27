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В бывшем украинском штабе нашли подтверждение готовившегося наступления

В бывшем украинском штабе нашли подтверждение готовившегося наступления - РИА Новости, 27.05.2022

В бывшем украинском штабе нашли подтверждение готовившегося наступления

В поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление, сообщили... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T05:13

2022-05-27T05:13

2022-05-27T05:26

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая — РИА Новости. В поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление, сообщили РИА Новости бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова.Населенный пункт, располагающийся у административной границы ЛНР и ДНР, недавно перешел под контроль Луганской Народной Республики, до этого восемь лет там находились украинские силовики. Сейчас от позиций ВСУ там остались брошенные окопы и укрепленные сооружения, а также разбитая бронетехника.Бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова показали РИА Новости бывший штаб украинских войск. В нем нашли макет местности, на котором обозначены позиции ВСУ и места сосредоточения техники.По мнению луганских военных, обозначения на макете показывают, что украинские войска могли готовиться к наступлению. После бегства ВСУ в бывшем штабе живут только кошки.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины