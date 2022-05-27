Суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых
Адвокат Ошеров: суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов в суде
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать 750 миллионов долларов с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, находящихся под стражей по обвинению в создании преступного сообщества и хищениях на 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Ошеров.
"Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры в полном объеме", - рассказал собеседник агентства.
В ходе предыдущего заседания братья заявили, что не желают лично участвовать в разбирательстве, так как "не видят в этом смысла". Интересы Магомедовых защищали их юридические представители.
В иске Генпрокуратура просила обратить в доход государства 750 миллионов долларов, которые принадлежат ответчикам. Эти средства надзорное ведомство считает незаконным доходом, полученным в результате преступного нарушения коррупционного законодательства. Помимо братьев, ответчиком по заявлению значится компания "Порт-Петровск Лимитед".
Магомедовых обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей. Они были арестованы в марте 2018 года в Москве, с тех пор находятся под стражей. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей. Уголовное дело в отношении братьев и их подельников рассматривается по существу Мещанским судом Москвы с весны 2021 года.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
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