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ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по поселку в ЛНР, три человека погибли - РИА Новости, 27.05.2022
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ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по поселку в ЛНР, три человека погибли
ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по поселку в ЛНР, три человека погибли - РИА Новости, 27.05.2022
ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по поселку в ЛНР, три человека погибли
ВСУ из "Точки-У" обстреляли поселок Сватово в Луганской народной республике, жертвами стали три человека, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:40
2022-05-27T23:58
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
сватово
украина
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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. ВСУ из "Точки-У" обстреляли поселок Сватово в Луганской народной республике, жертвами стали три человека, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Четверо детей и десять взрослых ранены. Три человека погибли", — написал он в Telegram-канале.Как рассказал официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, ВСУ выпустили три ракеты. ПВО смогли их сбить, но жертв избежать не удалось, так как сдетонировала кассетная боевая часть.Украинские войска регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру и населенные пункты в ДНР и ЛНР, а также приграничные районы России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, сватово, украина
19:40 27.05.2022 (обновлено: 23:58 27.05.2022)
 
ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по поселку в ЛНР, три человека погибли

ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по поселку в ЛНР, три человека погибли, 14 ранены

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. ВСУ из "Точки-У" обстреляли поселок Сватово в Луганской народной республике, жертвами стали три человека, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Четверо детей и десять взрослых ранены. Три человека погибли", — написал он в Telegram-канале.
Как рассказал официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, ВСУ выпустили три ракеты. ПВО смогли их сбить, но жертв избежать не удалось, так как сдетонировала кассетная боевая часть.
Украинские войска регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру и населенные пункты в ДНР и ЛНР, а также приграничные районы России.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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