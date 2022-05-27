https://ria.ru/20220527/lnr-1791199005.html

В ЛНР заявили о контроле над всей территорией республики

В ЛНР заявили о контроле над всей территорией республики - РИА Новости, 27.05.2022

В ЛНР заявили о контроле над всей территорией республики

Народная милиция Луганской народной республики контролирует всю территорию ЛНР, что вынуждает украинские войска сложить оружие, иначе они будут ликвидированы,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:55

2022-05-27T15:55

2022-05-27T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики контролирует всю территорию ЛНР, что вынуждает украинские войска сложить оружие, иначе они будут ликвидированы, заявил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко."Мы перерезали все абсолютны пути сообщения, по которым они могли выйти, и контролируем, наблюдаем абсолютно всю территорию... Луганской республики, всю их логистику вычисляем. Так что пусть задумаются, и если они захотят вернуться к своим близким, то пусть принимают правильное решение", - сказал он в эфире Первого канала. По словам Марочко, у окруженных украинских военных остается два выхода. "Первый выход - это сложить оружие и оставить себе жизнь, второй - они будут ликвидированы. Других вариантов нет", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/kadyrov-1789856725.html

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр