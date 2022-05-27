https://ria.ru/20220527/lnr-1791178392.html

На Украине возбудили дело против генпрокурора ЛНР

На Украине возбудили дело против генпрокурора ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022

На Украине возбудили дело против генпрокурора ЛНР

На Украине возбудили уголовное дело против генпрокурора Луганской народной республики по обвинению в коллаборационизме, ему грозит до 15 лет лишения свободы,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:04

2022-05-27T15:04

2022-05-27T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

сергей горенко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. На Украине возбудили уголовное дело против генпрокурора Луганской народной республики по обвинению в коллаборационизме, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в офисе генпрокурора Украины."При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры жителю Луганска сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый добровольно занял должность генерального прокурора в незаконно созданной на временно оккупированной территории Луганской области" прокуратуре ЛНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. Имя подозреваемого в ведомстве не называют. На данный момент должность генпрокурора ЛНР занимает Сергей Горенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778532079.html

украина

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, луганская народная республика, сергей горенко, ситуация в днр и лнр