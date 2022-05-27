Рейтинг@Mail.ru
На Украине возбудили дело против генпрокурора ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/lnr-1791178392.html
На Украине возбудили дело против генпрокурора ЛНР
На Украине возбудили дело против генпрокурора ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022
На Украине возбудили дело против генпрокурора ЛНР
На Украине возбудили уголовное дело против генпрокурора Луганской народной республики по обвинению в коллаборационизме, ему грозит до 15 лет лишения свободы,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:04
2022-05-27T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
сергей горенко
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. На Украине возбудили уголовное дело против генпрокурора Луганской народной республики по обвинению в коллаборационизме, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в офисе генпрокурора Украины."При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры жителю Луганска сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый добровольно занял должность генерального прокурора в незаконно созданной на временно оккупированной территории Луганской области" прокуратуре ЛНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. Имя подозреваемого в ведомстве не называют. На данный момент должность генпрокурора ЛНР занимает Сергей Горенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778532079.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_d55f1254807924b42a49ceab0deb3d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, луганская народная республика, сергей горенко, ситуация в днр и лнр
15:04 27.05.2022
 
На Украине возбудили дело против генпрокурора ЛНР

На Украине возбудили дело против генпрокурора ЛНР Горенко по обвинению в коллаборационизме

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. На Украине возбудили уголовное дело против генпрокурора Луганской народной республики по обвинению в коллаборационизме, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры жителю Луганска сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый добровольно занял должность генерального прокурора в незаконно созданной на временно оккупированной территории Луганской области" прокуратуре ЛНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. Имя подозреваемого в ведомстве не называют. На данный момент должность генпрокурора ЛНР занимает Сергей Горенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 18:53
Рогозин пообещал приехать к генпрокурору Украины вместе с Бастрыкиным
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСергей ГоренкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала