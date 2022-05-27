На Украине возбудили дело против генпрокурора ЛНР
На Украине возбудили дело против генпрокурора ЛНР Горенко по обвинению в коллаборационизме
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. На Украине возбудили уголовное дело против генпрокурора Луганской народной республики по обвинению в коллаборационизме, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры жителю Луганска сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый добровольно занял должность генерального прокурора в незаконно созданной на временно оккупированной территории Луганской области" прокуратуре ЛНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. Имя подозреваемого в ведомстве не называют. На данный момент должность генпрокурора ЛНР занимает Сергей Горенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.