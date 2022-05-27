https://ria.ru/20220527/lnr-1791044906.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 24 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 24 украинских военных - РИА Новости, 27.05.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 24 украинских военных

Народная милиция Луганской народной республики заявила в пятницу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 24 человека, четыре бронетранспортера и два... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:16

2022-05-27T10:16

2022-05-27T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила в пятницу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 24 человека, четыре бронетранспортера и два танка. В четверг Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска потеряли за сутки 17 человек."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 24 человека личного состава; четыре бронетранспортера; два танка; семь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В Народной милиции ЛНР добавили, что украинские войска за сутки выпустили 52 снаряда из реактивных систем залпового огня "Град" и минометов калибра 82 миллиметра по населенным пунктам Первомайск и Молодежное.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/kotel-1788968891.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр