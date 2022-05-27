Рейтинг@Mail.ru
Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/lnr-1791039870.html
Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил ЛНР
Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022
Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил ЛНР
Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил Луганской народной республики, за Светлодарскую ТЭЦ еще идут бои, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:02
2022-05-27T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
мвд украины
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781954365_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c0106b7688c41e2a47cc964e24ea775.jpg
ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая – РИА Новости. Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил Луганской народной республики, за Светлодарскую ТЭЦ еще идут бои, передаёт корреспондент РИА Новости.По данным корреспондента, украинские военные при отступлении не смогли взорвать ГРЭС, вывести из строя. Как сообщили военные ЛНР, которые посетили ГРЭС, она подлежит восстановлению.Корреспонденту РИА Новости удалось подойти к важному инфраструктурному объекту, однако дорога к нему до сих пор простреливается. В частности, по дороге от Троицкого до ГРЭС украинскими формированиям было сожжено два гражданских автомобиля из ПТУР.Мироновская ТЭС — тепловая электростанция, введена в эксплуатацию в 1953 году. 28 июля 2003 года Мироновская ТЭЦ была внесена в перечень особо важных объектов электроэнергетики Украины, обеспечение охраны которых было возложено на ведомственную военизированную охрану во взаимодействии со специализированными подразделениями МВД Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/lnr-1790764723.html
украина
россия
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781954365_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_ad4ff9184c653579374287eb92de85ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, мвд украины, вооруженные силы украины, луганская народная республика
10:02 27.05.2022 (обновлено: 10:17 27.05.2022)
 
Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил ЛНР

Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил ЛНР, за Светлодарскую ТЭЦ еще идут бои

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая – РИА Новости. Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил Луганской народной республики, за Светлодарскую ТЭЦ еще идут бои, передаёт корреспондент РИА Новости.
По данным корреспондента, украинские военные при отступлении не смогли взорвать ГРЭС, вывести из строя. Как сообщили военные ЛНР, которые посетили ГРЭС, она подлежит восстановлению.
Корреспонденту РИА Новости удалось подойти к важному инфраструктурному объекту, однако дорога к нему до сих пор простреливается. В частности, по дороге от Троицкого до ГРЭС украинскими формированиям было сожжено два гражданских автомобиля из ПТУР.
Мироновская ТЭС — тепловая электростанция, введена в эксплуатацию в 1953 году. 28 июля 2003 года Мироновская ТЭЦ была внесена в перечень особо важных объектов электроэнергетики Украины, обеспечение охраны которых было возложено на ведомственную военизированную охрану во взаимодействии со специализированными подразделениями МВД Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 мая, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
Инфографика
Посмотреть
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Нам нельзя было выходить – подопечные дома инвалидов в ЛНР рассказали о том, как стали заложниками - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 08:35Специальная военная операция на Украине
В ЛНР рассказали, как украинские боевики брали в заложники инвалидов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассМВД УкраиныВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала