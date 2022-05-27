https://ria.ru/20220527/lnr-1791039870.html

Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил ЛНР

Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022

Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил ЛНР

Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил Луганской народной республики, за Светлодарскую ТЭЦ еще идут бои, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:02

2022-05-27T10:02

2022-05-27T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

мвд украины

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781954365_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c0106b7688c41e2a47cc964e24ea775.jpg

ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая – РИА Новости. Мироновская ГРЭС перешла под контроль сил Луганской народной республики, за Светлодарскую ТЭЦ еще идут бои, передаёт корреспондент РИА Новости.По данным корреспондента, украинские военные при отступлении не смогли взорвать ГРЭС, вывести из строя. Как сообщили военные ЛНР, которые посетили ГРЭС, она подлежит восстановлению.Корреспонденту РИА Новости удалось подойти к важному инфраструктурному объекту, однако дорога к нему до сих пор простреливается. В частности, по дороге от Троицкого до ГРЭС украинскими формированиям было сожжено два гражданских автомобиля из ПТУР.Мироновская ТЭС — тепловая электростанция, введена в эксплуатацию в 1953 году. 28 июля 2003 года Мироновская ТЭЦ была внесена в перечень особо важных объектов электроэнергетики Украины, обеспечение охраны которых было возложено на ведомственную военизированную охрану во взаимодействии со специализированными подразделениями МВД Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/lnr-1790764723.html

украина

россия

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, мвд украины, вооруженные силы украины, луганская народная республика