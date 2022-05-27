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Слуцкий пообещал сохранить задиристый и резкий стиль ЛДПР
Слуцкий пообещал сохранить задиристый и резкий стиль ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022
Слуцкий пообещал сохранить задиристый и резкий стиль ЛДПР
Новый лидер ЛДПР, которого выбрали на внеочередном съезде ЛДПР, Леонид Слуцкий сообщил, что стиль партии останется задиристым и резким, но это не самоцель. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:13
2022-05-27T17:13
2022-05-27T17:13
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый лидер ЛДПР, которого выбрали на внеочередном съезде ЛДПР, Леонид Слуцкий сообщил, что стиль партии останется задиристым и резким, но это не самоцель."Мы останемся резкими и задиристыми там, где это нужно. Мы конструктивная оппозиция, но мы ни под кого не ложимся.. будем продолжать спорить, но там где нас слышат. Задираться ради того, чтобы задираться - это выглядит карикатурно. Но мы не коллекционируем галочки при голосованиях против власти. Должны объединиться под здравыми инициативами президента и правительства", - заявил Слуцкий на пресс-конференции, отвечая на вопрос о стиле партии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лдпр, леонид слуцкий (политик)
Слуцкий пообещал сохранить задиристый и резкий стиль ЛДПР
Слуцкий заявил, что стиль ЛДПР останется задиристым и резким, хотя это не самоцель
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый лидер ЛДПР, которого выбрали на внеочередном съезде ЛДПР, Леонид Слуцкий сообщил, что стиль партии останется задиристым и резким, но это не самоцель.
"Мы останемся резкими и задиристыми там, где это нужно. Мы конструктивная оппозиция, но мы ни под кого не ложимся.. будем продолжать спорить, но там где нас слышат. Задираться ради того, чтобы задираться - это выглядит карикатурно. Но мы не коллекционируем галочки при голосованиях против власти. Должны объединиться под здравыми инициативами президента и правительства", - заявил Слуцкий на пресс-конференции, отвечая на вопрос о стиле партии.