https://ria.ru/20220527/ldpr-1791236793.html

Слуцкий пообещал сохранить задиристый и резкий стиль ЛДПР

Слуцкий пообещал сохранить задиристый и резкий стиль ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022

Слуцкий пообещал сохранить задиристый и резкий стиль ЛДПР

Новый лидер ЛДПР, которого выбрали на внеочередном съезде ЛДПР, Леонид Слуцкий сообщил, что стиль партии останется задиристым и резким, но это не самоцель. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:13

2022-05-27T17:13

2022-05-27T17:13

политика

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый лидер ЛДПР, которого выбрали на внеочередном съезде ЛДПР, Леонид Слуцкий сообщил, что стиль партии останется задиристым и резким, но это не самоцель."Мы останемся резкими и задиристыми там, где это нужно. Мы конструктивная оппозиция, но мы ни под кого не ложимся.. будем продолжать спорить, но там где нас слышат. Задираться ради того, чтобы задираться - это выглядит карикатурно. Но мы не коллекционируем галочки при голосованиях против власти. Должны объединиться под здравыми инициативами президента и правительства", - заявил Слуцкий на пресс-конференции, отвечая на вопрос о стиле партии.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, лдпр, леонид слуцкий (политик)