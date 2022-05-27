https://ria.ru/20220527/ldpr-1791134077.html

Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий

Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.05.2022

Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий

Переговоры с Украиной не прекращены, но какое-то время проходят "на низком профиле", сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член переговорной... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:57

2022-05-27T13:57

2022-05-27T13:57

лдпр

леонид слуцкий (политик)

в мире

украина

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Переговоры с Украиной не прекращены, но какое-то время проходят "на низком профиле", сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий."С переговорами есть определенные вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле", - сказал он на съезде партии ЛДПР, на котором Слуцкий был также избран председателем партии.Он добавил, что о полном прекращении переговорного процесса говорить не стоит."Вместе с тем, этот формат, возможно, не завершен. Но я говорю максимально аккуратно", - отметил он.

https://ria.ru/20220527/ldpr-1791131151.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лдпр, леонид слуцкий (политик), в мире, украина