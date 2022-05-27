https://ria.ru/20220527/ldpr-1791134077.html
Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий
Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.05.2022
Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий
Переговоры с Украиной не прекращены, но какое-то время проходят "на низком профиле", сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член переговорной... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:57
2022-05-27T13:57
2022-05-27T13:57
лдпр
леонид слуцкий (политик)
в мире
украина
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Переговоры с Украиной не прекращены, но какое-то время проходят "на низком профиле", сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий."С переговорами есть определенные вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле", - сказал он на съезде партии ЛДПР, на котором Слуцкий был также избран председателем партии.Он добавил, что о полном прекращении переговорного процесса говорить не стоит."Вместе с тем, этот формат, возможно, не завершен. Но я говорю максимально аккуратно", - отметил он.
https://ria.ru/20220527/ldpr-1791131151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, леонид слуцкий (политик), в мире, украина
Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий
Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной не прекращены, но проходят на низком профиле