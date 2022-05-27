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Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.05.2022
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Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий
Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.05.2022
Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий
Переговоры с Украиной не прекращены, но какое-то время проходят "на низком профиле", сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член переговорной... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:57
2022-05-27T13:57
лдпр
леонид слуцкий (политик)
в мире
украина
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Переговоры с Украиной не прекращены, но какое-то время проходят "на низком профиле", сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий."С переговорами есть определенные вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле", - сказал он на съезде партии ЛДПР, на котором Слуцкий был также избран председателем партии.Он добавил, что о полном прекращении переговорного процесса говорить не стоит."Вместе с тем, этот формат, возможно, не завершен. Но я говорю максимально аккуратно", - отметил он.
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лдпр, леонид слуцкий (политик), в мире, украина
13:57 27.05.2022
 
Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий

Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной не прекращены, но проходят на низком профиле

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Переговоры с Украиной не прекращены, но какое-то время проходят "на низком профиле", сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий.
"С переговорами есть определенные вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле", - сказал он на съезде партии ЛДПР, на котором Слуцкий был также избран председателем партии.
Он добавил, что о полном прекращении переговорного процесса говорить не стоит.
"Вместе с тем, этот формат, возможно, не завершен. Но я говорю максимально аккуратно", - отметил он.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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