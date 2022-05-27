https://ria.ru/20220527/ldpr-1791131151.html
Слуцкий анонсировал изменения в стратегии ЛДПР
Слуцкий анонсировал изменения в стратегии ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022
Слуцкий анонсировал изменения в стратегии ЛДПР
Стратегия ЛДПР будет модифицирована, в том числе в сторону укрепления социальной политики, сообщил руководитель думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:21
2022-05-27T13:21
2022-05-27T13:29
россия
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Стратегия ЛДПР будет модифицирована, в том числе в сторону укрепления социальной политики, сообщил руководитель думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий."Стратегия останется прежней, но она будет как-то модифицирована, она будет возрастать в сторону людей, в сторону укрепления нашей социальной политики", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
https://ria.ru/20220526/ldpr-1790825319.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, политика, лдпр, леонид слуцкий (политик)
13:21 27.05.2022 (обновлено: 13:29 27.05.2022)
Слуцкий анонсировал изменения в стратегии ЛДПР
Слуцкий: стратегия ЛДПР будет модифицирована, в том числе в сторону социальной политики