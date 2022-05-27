https://ria.ru/20220527/ldpr-1791131151.html

Слуцкий анонсировал изменения в стратегии ЛДПР

Слуцкий анонсировал изменения в стратегии ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022

Слуцкий анонсировал изменения в стратегии ЛДПР

Стратегия ЛДПР будет модифицирована, в том числе в сторону укрепления социальной политики, сообщил руководитель думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:21

2022-05-27T13:21

2022-05-27T13:29

россия

политика

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Стратегия ЛДПР будет модифицирована, в том числе в сторону укрепления социальной политики, сообщил руководитель думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий."Стратегия останется прежней, но она будет как-то модифицирована, она будет возрастать в сторону людей, в сторону укрепления нашей социальной политики", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

https://ria.ru/20220526/ldpr-1790825319.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, политика, лдпр, леонид слуцкий (политик)