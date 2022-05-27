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Слуцкий анонсировал изменения в стратегии ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022
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Слуцкий анонсировал изменения в стратегии ЛДПР
Слуцкий анонсировал изменения в стратегии ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022
Слуцкий анонсировал изменения в стратегии ЛДПР
Стратегия ЛДПР будет модифицирована, в том числе в сторону укрепления социальной политики, сообщил руководитель думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:21
2022-05-27T13:29
россия
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Стратегия ЛДПР будет модифицирована, в том числе в сторону укрепления социальной политики, сообщил руководитель думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий."Стратегия останется прежней, но она будет как-то модифицирована, она будет возрастать в сторону людей, в сторону укрепления нашей социальной политики", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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россия, политика, лдпр, леонид слуцкий (политик)
13:21 27.05.2022 (обновлено: 13:29 27.05.2022)
 
Слуцкий анонсировал изменения в стратегии ЛДПР

Слуцкий: стратегия ЛДПР будет модифицирована, в том числе в сторону социальной политики

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Стратегия ЛДПР будет модифицирована, в том числе в сторону укрепления социальной политики, сообщил руководитель думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Стратегия останется прежней, но она будет как-то модифицирована, она будет возрастать в сторону людей, в сторону укрепления нашей социальной политики", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 12:58
Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии
 
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