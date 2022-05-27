https://ria.ru/20220527/latviya-1791124186.html

Латвия закроет канцелярию посольства в Калининграде

Латвия закроет канцелярию посольства в Калининграде - РИА Новости, 27.05.2022

Латвия закроет канцелярию посольства в Калининграде

Канцелярия посольства Латвии закрывается в Калининграде с 30 мая, прекратится подача визовых заявок и предоставление консульских услуг, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:01

2022-05-27T13:01

2022-05-27T13:32

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КАЛИНИНГРАД, 27 мая – РИА Новости. Канцелярия посольства Латвии закрывается в Калининграде с 30 мая, прекратится подача визовых заявок и предоставление консульских услуг, сообщается на сайте дипломатического ведомства."В связи с закрытием канцелярии Латвии в Калининграде с 30 мая сего года прекращается предоставление консульских услуг и приём визовых заявок", — говорится в сообщении.Отмечается, что для получения консульской помощи граждане могут обращаться в посольство Латвии в Москве, в чрезвычайных случаях (например, задержание подданных Латвийской Республики, тяжелая болезнь, смерть) - звонить в консульский департамент МИД Латвии.Латвия наряду с Литвой еще в апреле объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс. Кроме того, Латвия закрыла два российских консульства - в Лиепае и Даугавпилсе и выслала из страны 13 российских дипломатов.В ответ РФ приняла решение выслать трех латвийских дипломатов из посольства в Москве, а также закрыть консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, их сотрудники объявлены в России persona non grata.

https://ria.ru/20220523/latviya-1790238469.html

https://ria.ru/20220526/pamyatniki-1790902924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, латвия, калининград, россия, виза