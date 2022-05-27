https://ria.ru/20220527/kvota-1791274692.html

Минсельхоз хочет увеличить квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота

Минсельхоз хочет увеличить квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота - РИА Новости, 27.05.2022

Минсельхоз хочет увеличить квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота

Минсельхоз РФ предложил увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла из РФ на 400 тысяч тонн, квоту на шрот - на 150 тысяч тонн, следует из проекта... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:32

2022-05-27T18:32

2022-05-27T19:35

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла из РФ на 400 тысяч тонн, квоту на шрот - на 150 тысяч тонн, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.Согласно проекту, на срок с 15 апреля по 31 августа 2022 года включительно предлагается установить дополнительные объемы нетарифных квот - в объеме 400 тысяч тонн на подсолнечное масло и в объеме 150 тысяч тонн - на подсолнечный шрот.В настоящее время действует квота на поставки за рубеж подсолнечных масла и шрота: на масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на шрот - 700 тысяч тонн. Период действия квот - с 15 апреля по 31 августа.В пояснительной записке говорится, что с начала действия нетарифной квоты по 1 мая в ее рамках было вывезено 216 тысяч тонн подсолнечного масла. Остаток к его экспорту на период с мая по август в рамках действующей сейчас квоты оценивается на уровне 1,284 миллиона тонн, а возможный объем к вывозу на тот же период (при полном обеспечении потребности внутреннего рынка) оценивается на уровне 1,684 миллиона тонн.Соответственно, вывоз подсолнечного шрота за время действия квоты составил 129 тысяч тонн, а его остаток к экспорту на период с мая по август в рамках действующей квоты оценивается в 571 тысячу тонн.

https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791239381.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)