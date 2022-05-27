https://ria.ru/20220527/kvota-1791274692.html
Минсельхоз хочет увеличить квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота
Минсельхоз хочет увеличить квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота - РИА Новости, 27.05.2022
Минсельхоз хочет увеличить квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота
Минсельхоз РФ предложил увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла из РФ на 400 тысяч тонн, квоту на шрот - на 150 тысяч тонн, следует из проекта... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:32
2022-05-27T18:32
2022-05-27T19:35
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40888/73/408887317_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_594364b13f24cea86044c284735c3637.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла из РФ на 400 тысяч тонн, квоту на шрот - на 150 тысяч тонн, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.Согласно проекту, на срок с 15 апреля по 31 августа 2022 года включительно предлагается установить дополнительные объемы нетарифных квот - в объеме 400 тысяч тонн на подсолнечное масло и в объеме 150 тысяч тонн - на подсолнечный шрот.В настоящее время действует квота на поставки за рубеж подсолнечных масла и шрота: на масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на шрот - 700 тысяч тонн. Период действия квот - с 15 апреля по 31 августа.В пояснительной записке говорится, что с начала действия нетарифной квоты по 1 мая в ее рамках было вывезено 216 тысяч тонн подсолнечного масла. Остаток к его экспорту на период с мая по август в рамках действующей сейчас квоты оценивается на уровне 1,284 миллиона тонн, а возможный объем к вывозу на тот же период (при полном обеспечении потребности внутреннего рынка) оценивается на уровне 1,684 миллиона тонн.Соответственно, вывоз подсолнечного шрота за время действия квоты составил 129 тысяч тонн, а его остаток к экспорту на период с мая по август в рамках действующей квоты оценивается в 571 тысячу тонн.
https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791239381.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40888/73/408887317_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_3fe03f523be507391ac4739809441420.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
18:32 27.05.2022 (обновлено: 19:35 27.05.2022)
Минсельхоз хочет увеличить квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота
Минсельхоз предложил увеличить квоту на вывоз подсолнечного масла на 400 тысяч тонн
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Минсельхоз РФ предложил увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла из РФ на 400 тысяч тонн, квоту на шрот - на 150 тысяч тонн, следует
из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, на срок с 15 апреля по 31 августа 2022 года включительно предлагается установить дополнительные объемы нетарифных квот - в объеме 400 тысяч тонн на подсолнечное масло
и в объеме 150 тысяч тонн - на подсолнечный шрот.
В настоящее время действует квота на поставки за рубеж подсолнечных масла и шрота: на масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на шрот - 700 тысяч тонн. Период действия квот - с 15 апреля по 31 августа.
В пояснительной записке говорится, что с начала действия нетарифной квоты по 1 мая в ее рамках было вывезено 216 тысяч тонн подсолнечного масла. Остаток к его экспорту на период с мая по август в рамках действующей сейчас квоты оценивается на уровне 1,284 миллиона тонн, а возможный объем к вывозу на тот же период (при полном обеспечении потребности внутреннего рынка) оценивается на уровне 1,684 миллиона тонн.
Соответственно, вывоз подсолнечного шрота за время действия квоты составил 129 тысяч тонн, а его остаток к экспорту на период с мая по август в рамках действующей квоты оценивается в 571 тысячу тонн.
"В связи с этим на внутреннем рынке до конца действия квоты образуется излишний объем масла подсолнечного и жмыха подсолнечного в размере 400 тысяч тонн и 150 тысяч соответственно, который может быть направлен на экспорт без рисков для отечественных потребителей", - говорится в записке.