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Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 66,4 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 66,4 рубля - РИА Новости, 27.05.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 66,4 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 4,3534 рубля - до 66,4029 рубля, курс евро - на 4,9961 рубля, до... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:11
2022-05-27T16:11
2022-05-27T16:11
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 4,3534 рубля - до 66,4029 рубля, курс евро - на 4,9961 рубля, до 69,4353 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 66,4 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 66,4 рубля, евро — 69,4 рубля