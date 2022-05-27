https://ria.ru/20220527/kurs-1791042395.html

Курс доллара вырос выше 66 рублей впервые с 12 мая

Курс доллара вырос выше 66 рублей впервые с 12 мая - РИА Новости, 27.05.2022

Курс доллара вырос выше 66 рублей впервые с 12 мая

Рубль теряет в стоимости, курс американской валюты на открытии торгов пятницы подскочила выше 66 рублей, евро – выше 70 рублей, обе инвалюты преодолели эти... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:09

2022-05-27T10:09

2022-05-27T10:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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россия

московская биржа

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рубль теряет в стоимости, курс американской валюты на открытии торгов пятницы подскочила выше 66 рублей, евро – выше 70 рублей, обе инвалюты преодолели эти отметки впервые с 12 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск подскакивает на 1,13 рубля, до 66,39 рубля, евро — на 2,46 рубля, до 70,46 рубля, следует из данных Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс доллара, курс рубля, россия, московская биржа