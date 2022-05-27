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Курс доллара вырос выше 66 рублей впервые с 12 мая
Курс доллара вырос выше 66 рублей впервые с 12 мая - РИА Новости, 27.05.2022
Курс доллара вырос выше 66 рублей впервые с 12 мая
Рубль теряет в стоимости, курс американской валюты на открытии торгов пятницы подскочила выше 66 рублей, евро – выше 70 рублей, обе инвалюты преодолели эти... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:09
2022-05-27T10:09
2022-05-27T10:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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россия
московская биржа
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рубль теряет в стоимости, курс американской валюты на открытии торгов пятницы подскочила выше 66 рублей, евро – выше 70 рублей, обе инвалюты преодолели эти отметки впервые с 12 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск подскакивает на 1,13 рубля, до 66,39 рубля, евро — на 2,46 рубля, до 70,46 рубля, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, курс доллара, курс рубля, россия, московская биржа
10:09 27.05.2022 (обновлено: 10:15 27.05.2022)
Курс доллара вырос выше 66 рублей впервые с 12 мая
Курс доллара вырос выше 66 рублей, евро — выше 70 рублей впервые с 12 мая