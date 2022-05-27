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Курс доллара вырос выше 66 рублей впервые с 12 мая - РИА Новости, 27.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220527/kurs-1791042395.html
Курс доллара вырос выше 66 рублей впервые с 12 мая
Курс доллара вырос выше 66 рублей впервые с 12 мая - РИА Новости, 27.05.2022
Курс доллара вырос выше 66 рублей впервые с 12 мая
Рубль теряет в стоимости, курс американской валюты на открытии торгов пятницы подскочила выше 66 рублей, евро – выше 70 рублей, обе инвалюты преодолели эти... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:09
2022-05-27T10:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс доллара
курс рубля
россия
московская биржа
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рубль теряет в стоимости, курс американской валюты на открытии торгов пятницы подскочила выше 66 рублей, евро – выше 70 рублей, обе инвалюты преодолели эти отметки впервые с 12 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск подскакивает на 1,13 рубля, до 66,39 рубля, евро — на 2,46 рубля, до 70,46 рубля, следует из данных Московской биржи.
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экономика, курс доллара, курс рубля, россия, московская биржа
10:09 27.05.2022 (обновлено: 10:15 27.05.2022)
 
Курс доллара вырос выше 66 рублей впервые с 12 мая

Курс доллара вырос выше 66 рублей, евро — выше 70 рублей впервые с 12 мая

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбменный пункт
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рубль теряет в стоимости, курс американской валюты на открытии торгов пятницы подскочила выше 66 рублей, евро – выше 70 рублей, обе инвалюты преодолели эти отметки впервые с 12 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск подскакивает на 1,13 рубля, до 66,39 рубля, евро — на 2,46 рубля, до 70,46 рубля, следует из данных Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКурс доллараКурс рубляРоссияМосковская биржа
 
 
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