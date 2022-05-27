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Японию предупредили об опасности признания южных Курил "оккупированными" - РИА Новости, 27.05.2022
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Японию предупредили об опасности признания южных Курил "оккупированными"
Японию предупредили об опасности признания южных Курил "оккупированными" - РИА Новости, 27.05.2022
Японию предупредили об опасности признания южных Курил "оккупированными"
Признание южных Курил "незаконно оккупированными" лишает Японию шансов на заключение мирного договора с Россией и дальнейшее обсуждение территориального... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T03:25
2022-05-27T03:25
в мире
россия
москва
япония
курильские острова
украина
китай
токио
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Признание южных Курил "незаконно оккупированными" лишает Японию шансов на заключение мирного договора с Россией и дальнейшее обсуждение территориального вопроса, заявил в беседе с изданием Diplomat политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг.Как ранее сообщило агентство Киодо, Япония впервые с 2003 года официально обозначила в "Синей книге по дипломатии" за 2022 год "северные территории" (так в стране называют южные Курилы) как "незаконно оккупированные" Россией. В документе впервые с 2011 года также появилось определение, утверждающее, что острова — это "принадлежащей Японии территорией".Аналитик пояснил, что на ситуацию негативно влияет решение Токио ввести санкции против российских банков, организаций и политических деятелей, а также оказание военной помощи Украине.Хорнунг выразил опасения, что последствиями попыток изолировать Москву может стать ее сближение с Пекином, что создаст "серьезную стратегическую головную боль" для Японии. Также, как заключил обозреватель, Токио потерял возможность инвестировать в Дальний Восток.Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Токио согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20220425/kurily-1785292876.html
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html
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в мире, россия, москва, япония, курильские острова, украина, китай, токио, пекин, сша
03:25 27.05.2022
 
Японию предупредили об опасности признания южных Курил "оккупированными"

Diplomat: Токио лишился шанса на договор с Россией из-за признания Курил "оккупированными"

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Признание южных Курил "незаконно оккупированными" лишает Японию шансов на заключение мирного договора с Россией и дальнейшее обсуждение территориального вопроса, заявил в беседе с изданием Diplomat политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг.
Как ранее сообщило агентство Киодо, Япония впервые с 2003 года официально обозначила в "Синей книге по дипломатии" за 2022 год "северные территории" (так в стране называют южные Курилы) как "незаконно оккупированные" Россией. В документе впервые с 2011 года также появилось определение, утверждающее, что острова — это "принадлежащей Японии территорией".

"Это, наряду с отказом России от мирных переговоров с Японией в силу недружественной позиции страны, лишает ее шансов на заключение договора или решение территориального вопроса", — отметил Хорнунг.

Аналитик пояснил, что на ситуацию негативно влияет решение Токио ввести санкции против российских банков, организаций и политических деятелей, а также оказание военной помощи Украине.
"Япония потеряла все рычаги воздействия на Россию, которые у нее могли быть", — высказался эксперт.
Хорнунг выразил опасения, что последствиями попыток изолировать Москву может стать ее сближение с Пекином, что создаст "серьезную стратегическую головную боль" для Японии. Также, как заключил обозреватель, Токио потерял возможность инвестировать в Дальний Восток.
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Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Токио согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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