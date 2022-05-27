https://ria.ru/20220527/kuba-1791164234.html

США и НАТО ответственны за напряженность в Европе, считает президент Кубы

США и НАТО ответственны за напряженность в Европе, считает президент Кубы - РИА Новости, 27.05.2022

США и НАТО ответственны за напряженность в Европе, считает президент Кубы

США и НАТО несут прямую ответственность за события в Европе, военного конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы требования РФ о предоставлении... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:36

2022-05-27T14:36

2022-05-27T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

украина

куба

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США и НАТО несут прямую ответственность за события в Европе, военного конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы требования РФ о предоставлении гарантий безопасности были рассмотрены серьезно, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель."На протяжении десятилетий США постоянно стремились к расширению своего военного и гегемонистского господства путем дальнейшего расширения НАТО в направлении стран Восточной Европы. США и НАТО несут прямую ответственность за исход сегодняшних событий в Европе", - сказал он в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24"."Военного конфликта можно было бы избежать, если бы обоснованные требования России о предоставлении гарантий безопасности были рассмотрены серьезно и с уважением", - подчеркнул кубинский лидер.Он добавил, что Куба выступает против односторонних принудительных мер в отношении России и Белоруссии, которые обостряют региональную и международную экономическую ситуацию и препятствуют развитию народов.Как подчеркнул Диас-Канель, Куба, верная принципам международного права и устава ООН, "продолжит защищать мир при любых обстоятельствах, выступая за решение конфликта путем диалога между сторонами, предоставляющего гарантии безопасности и суверенитета для всех". Президент добавил, что Куба в нужный момент "осудила и отвергла акты насилия, произошедшие в начале этого года в Казахстане, которые подстрекались из-за рубежа с целью подрыва внутреннего порядка и дестабилизации конституционного правительства этой страны".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220527/sderzhivanie-1791079991.html

https://ria.ru/20220520/kuba-1789760256.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, евросоюз, нато, украина, куба, мигель диас-канель, владимир путин, дмитрий медведев, белоруссия, оон