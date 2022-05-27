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Украинские войска выпустили 20 мин по Кременной

Украинские войска выпустили 20 мин по Кременной - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские войска выпустили 20 мин по Кременной

Украинские войска обстреляли из минометов город Кременная в Луганской народной республике, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:51

2022-05-27T09:51

2022-05-27T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

донбасс

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов город Кременная в Луганской народной республике, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.10 (совпадает с мск) - с направления населенного пункта Приволье по населенному пункту Кременная с применением минометов 120 мм (20 мин)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины