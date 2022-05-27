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Небензя: Россия выступает против любой военной активности, угрожающей Корее
Небензя: Россия выступает против любой военной активности, угрожающей Корее - РИА Новости, 27.05.2022
Небензя: Россия выступает против любой военной активности, угрожающей Корее
Россия выступает против любой военной активности, угрожающей Корейскому полуострову и странам Северо-восточной Азии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:50
2022-05-27T00:50
2022-05-27T00:50
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ООН, 27 мая — РИА Новости. Россия выступает против любой военной активности, угрожающей Корейскому полуострову и странам Северо-восточной Азии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.Ранее РФ и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР.Однако, по его словам, проблемы безопасности, касающиеся в том числе России, "не могут решаться через примитивное использование санкционной дубинки, ведущей к серьезным побочным последствиям".
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китай
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россия, китай, сша, кндр (северная корея), оон, в мире, василий небензя
Небензя: Россия выступает против любой военной активности, угрожающей Корее
Небензя: Россия выступает против военной активности, угрожающей Корейскому полуострову