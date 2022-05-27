12:57 27.05.2022 (обновлено: 13:06 27.05.2022)
В Госдуму внесли проект о создании условий для переезда компаний в САРы
Правительство внесло в Госдуму проект о создании условий для переезда компаний в САРы
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание благоприятных условий для переезда компаний в специальные административные районы (САРы) России и предусматривающий выпуск многоголосых акций, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ разрешает непубличным акционерным обществам, обладающим статусом международной компании (изначально созданным по иностранному праву и перешедший под юрисдикцию РФ в порядке редомициляции), выпускать многоголосые акции, предоставляющие их владельцам право голоса непропорционально номинальной стоимости таких акций.
Статус международной компании, которая в РФ может быть зарегистрирована только в САРах на острове Октябрьский или Русский, дает ей определенные правовые и налоговые преимущества в целях привлечения инвестиций. Однако российское право по многим вопросам корпоративного статуса является менее гибким, чем иностранное право, замечает кабмин. В частности, по иностранному праву возможны гибкие формы участия в уставном капитале и выпуск разных типов акций с разным объемом корпоративных прав, что в недостаточной степени обеспечивается действующим в РФ законодательством.
Законопроектом вводится правовой инструмент для выпуска обыкновенных акций разных типов с разным объемом прав и голосов, который является востребованным крупными компаниями, потенциальными участниками САРов. При этом предусматривается, что многоголосые акции являются конвертируемыми и при их отчуждении любым способом третьему лицу международная компания обязана конвертировать каждую такую акцию в акцию иного типа, предоставляющую один голос.
В проекте также закреплены механизмы корпоративной защиты миноритарных акционеров международных компаний. Помимо этого, кабмину представляется право продлять период, в течение которого должно быть зарегистрировано иностранное юрлицо, претендующее на получение статуса международной компании.