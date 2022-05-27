Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о создании условий для переезда компаний в САРы - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/kompanii-1791121575.html
В Госдуму внесли проект о создании условий для переезда компаний в САРы
В Госдуму внесли проект о создании условий для переезда компаний в САРы - РИА Новости, 27.05.2022
В Госдуму внесли проект о создании условий для переезда компаний в САРы
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание благоприятных условий для переезда компаний в специальные административные районы... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:57
2022-05-27T13:06
россия
экономика
русский (остров)
госдума рф
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание благоприятных условий для переезда компаний в специальные административные районы (САРы) России и предусматривающий выпуск многоголосых акций, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ разрешает непубличным акционерным обществам, обладающим статусом международной компании (изначально созданным по иностранному праву и перешедший под юрисдикцию РФ в порядке редомициляции), выпускать многоголосые акции, предоставляющие их владельцам право голоса непропорционально номинальной стоимости таких акций.Статус международной компании, которая в РФ может быть зарегистрирована только в САРах на острове Октябрьский или Русский, дает ей определенные правовые и налоговые преимущества в целях привлечения инвестиций. Однако российское право по многим вопросам корпоративного статуса является менее гибким, чем иностранное право, замечает кабмин. В частности, по иностранному праву возможны гибкие формы участия в уставном капитале и выпуск разных типов акций с разным объемом корпоративных прав, что в недостаточной степени обеспечивается действующим в РФ законодательством.Законопроектом вводится правовой инструмент для выпуска обыкновенных акций разных типов с разным объемом прав и голосов, который является востребованным крупными компаниями, потенциальными участниками САРов. При этом предусматривается, что многоголосые акции являются конвертируемыми и при их отчуждении любым способом третьему лицу международная компания обязана конвертировать каждую такую акцию в акцию иного типа, предоставляющую один голос.В проекте также закреплены механизмы корпоративной защиты миноритарных акционеров международных компаний. Помимо этого, кабмину представляется право продлять период, в течение которого должно быть зарегистрировано иностранное юрлицо, претендующее на получение статуса международной компании.
https://ria.ru/20220326/ofshory-1780220060.html
https://realty.ria.ru/20220217/grant-1773313958.html
россия
русский (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, русский (остров), госдума рф, правительство рф
12:57 27.05.2022 (обновлено: 13:06 27.05.2022)
 
В Госдуму внесли проект о создании условий для переезда компаний в САРы

Правительство внесло в Госдуму проект о создании условий для переезда компаний в САРы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание благоприятных условий для переезда компаний в специальные административные районы (САРы) России и предусматривающий выпуск многоголосых акций, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ разрешает непубличным акционерным обществам, обладающим статусом международной компании (изначально созданным по иностранному праву и перешедший под юрисдикцию РФ в порядке редомициляции), выпускать многоголосые акции, предоставляющие их владельцам право голоса непропорционально номинальной стоимости таких акций.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 11:41
Путин подписал закон о регистрации компаний в "русских офшорах"
Статус международной компании, которая в РФ может быть зарегистрирована только в САРах на острове Октябрьский или Русский, дает ей определенные правовые и налоговые преимущества в целях привлечения инвестиций. Однако российское право по многим вопросам корпоративного статуса является менее гибким, чем иностранное право, замечает кабмин. В частности, по иностранному праву возможны гибкие формы участия в уставном капитале и выпуск разных типов акций с разным объемом корпоративных прав, что в недостаточной степени обеспечивается действующим в РФ законодательством.
Законопроектом вводится правовой инструмент для выпуска обыкновенных акций разных типов с разным объемом прав и голосов, который является востребованным крупными компаниями, потенциальными участниками САРов. При этом предусматривается, что многоголосые акции являются конвертируемыми и при их отчуждении любым способом третьему лицу международная компания обязана конвертировать каждую такую акцию в акцию иного типа, предоставляющую один голос.
В проекте также закреплены механизмы корпоративной защиты миноритарных акционеров международных компаний. Помимо этого, кабмину представляется право продлять период, в течение которого должно быть зарегистрировано иностранное юрлицо, претендующее на получение статуса международной компании.
Рабочие на строительстве моста - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 13:34
В Приморье надеются на грант кабмина для нового моста на остров Русский
 
РоссияЭкономикаРусский (остров)Госдума РФПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала