https://ria.ru/20220527/kompanii-1791121575.html

В Госдуму внесли проект о создании условий для переезда компаний в САРы

В Госдуму внесли проект о создании условий для переезда компаний в САРы - РИА Новости, 27.05.2022

В Госдуму внесли проект о создании условий для переезда компаний в САРы

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание благоприятных условий для переезда компаний в специальные административные районы... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:57

2022-05-27T12:57

2022-05-27T13:06

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание благоприятных условий для переезда компаний в специальные административные районы (САРы) России и предусматривающий выпуск многоголосых акций, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ разрешает непубличным акционерным обществам, обладающим статусом международной компании (изначально созданным по иностранному праву и перешедший под юрисдикцию РФ в порядке редомициляции), выпускать многоголосые акции, предоставляющие их владельцам право голоса непропорционально номинальной стоимости таких акций.Статус международной компании, которая в РФ может быть зарегистрирована только в САРах на острове Октябрьский или Русский, дает ей определенные правовые и налоговые преимущества в целях привлечения инвестиций. Однако российское право по многим вопросам корпоративного статуса является менее гибким, чем иностранное право, замечает кабмин. В частности, по иностранному праву возможны гибкие формы участия в уставном капитале и выпуск разных типов акций с разным объемом корпоративных прав, что в недостаточной степени обеспечивается действующим в РФ законодательством.Законопроектом вводится правовой инструмент для выпуска обыкновенных акций разных типов с разным объемом прав и голосов, который является востребованным крупными компаниями, потенциальными участниками САРов. При этом предусматривается, что многоголосые акции являются конвертируемыми и при их отчуждении любым способом третьему лицу международная компания обязана конвертировать каждую такую акцию в акцию иного типа, предоставляющую один голос.В проекте также закреплены механизмы корпоративной защиты миноритарных акционеров международных компаний. Помимо этого, кабмину представляется право продлять период, в течение которого должно быть зарегистрировано иностранное юрлицо, претендующее на получение статуса международной компании.

https://ria.ru/20220326/ofshory-1780220060.html

https://realty.ria.ru/20220217/grant-1773313958.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, русский (остров), госдума рф, правительство рф