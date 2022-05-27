09:37 27.05.2022 (обновлено: 10:36 27.05.2022)
Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код
Советник главы Крыма Крючков: Херсонская и Запорожская области переходят на код "+7"
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкТорговая точка по продаже сим-карт с российскими номерами на +7 и тарифом "На связи" в Херсоне
Торговая точка по продаже сим-карт с российскими номерами на +7 и тарифом "На связи" в Херсоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код "+7", сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"По моей информации, там уже работают новые операторы связи", — добавил собеседник агентства, подчеркнув, что украинский телефонный код "+380" скоро уйдет в прошлое.
По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.
Эту информацию РИА Новости подтвердили и в администрации Запорожской области.
"Запорожская область переходит на российский телефонный код "+7". В регион зашел новый оператор мобильной связи. В продажу уже поступили сим-карты с номерами, которые начинаются на "+7", — сказал агентству член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Корреспондент РИА Новости убедился, что дозвониться на номера, начинающиеся на "+7", можно и в Херсонскую область.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.