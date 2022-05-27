https://ria.ru/20220527/kod-1791034712.html

Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код

Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код - РИА Новости, 27.05.2022

Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код

Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код "+7", сообщил РИА Новости советник главы Крыма по... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:37

2022-05-27T09:37

2022-05-27T10:36

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

запорожская область

россия

владимир путин

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код "+7", сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."По моей информации, там уже работают новые операторы связи", — добавил собеседник агентства, подчеркнув, что украинский телефонный код "+380" скоро уйдет в прошлое.По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.Эту информацию РИА Новости подтвердили и в администрации Запорожской области.Корреспондент РИА Новости убедился, что дозвониться на номера, начинающиеся на "+7", можно и в Херсонскую область.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/kherson-1790776575.html

https://ria.ru/20220527/grazhdanstvo-1791014652.html

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россия

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, херсонская область , запорожская область, россия, владимир путин, украина