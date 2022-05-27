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Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/kod-1791034712.html
Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код
Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код - РИА Новости, 27.05.2022
Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код
Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код "+7", сообщил РИА Новости советник главы Крыма по... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:37
2022-05-27T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
запорожская область
россия
владимир путин
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код "+7", сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."По моей информации, там уже работают новые операторы связи", — добавил собеседник агентства, подчеркнув, что украинский телефонный код "+380" скоро уйдет в прошлое.По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.Эту информацию РИА Новости подтвердили и в администрации Запорожской области.Корреспондент РИА Новости убедился, что дозвониться на номера, начинающиеся на "+7", можно и в Херсонскую область.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/kherson-1790776575.html
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в мире, херсонская область , запорожская область, россия, владимир путин, украина
09:37 27.05.2022 (обновлено: 10:36 27.05.2022)
 
Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код

Советник главы Крыма Крючков: Херсонская и Запорожская области переходят на код "+7"

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкТорговая точка по продаже сим-карт с российскими номерами на +7 и тарифом "На связи" в Херсоне
Торговая точка по продаже сим-карт с российскими номерами на +7 и тарифом На связи в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Торговая точка по продаже сим-карт с российскими номерами на +7 и тарифом "На связи" в Херсоне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код "+7", сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"По моей информации, там уже работают новые операторы связи", — добавил собеседник агентства, подчеркнув, что украинский телефонный код "+380" скоро уйдет в прошлое.
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По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.
Эту информацию РИА Новости подтвердили и в администрации Запорожской области.

"Запорожская область переходит на российский телефонный код "+7". В регион зашел новый оператор мобильной связи. В продажу уже поступили сим-карты с номерами, которые начинаются на "+7", — сказал агентству член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Корреспондент РИА Новости убедился, что дозвониться на номера, начинающиеся на "+7", можно и в Херсонскую область.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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