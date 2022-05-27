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Создание антироссийской коалиции отвечает интересам Лондона, заявил сенатор - РИА Новости, 27.05.2022
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Создание антироссийской коалиции отвечает интересам Лондона, заявил сенатор
Создание антироссийской коалиции отвечает интересам Лондона, заявил сенатор - РИА Новости, 27.05.2022
Создание антироссийской коалиции отвечает интересам Лондона, заявил сенатор
Информация в СМИ о планах Лондона по созданию антироссийской коалиции вполне может быть правдой, поскольку отвечает интересам британцев по созданию своего... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:08
2022-05-27T16:08
в мире
великобритания
россия
лондон
совет федерации рф
константин косачев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Информация в СМИ о планах Лондона по созданию антироссийской коалиции вполне может быть правдой, поскольку отвечает интересам британцев по созданию своего образа как одного из главных игроков мировой политики, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России. Отмечается, что помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в неё также можно было бы позднее включить Турцию."Озвученная итальянской Corriere Della Sera идея премьер-министра Великобритании Джонсона создать международный альянс стран, несогласных с политикой Брюсселя и Германии в отношении России – некое Европейское содружество – вполне может быть правдой", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, это отвечает сразу нескольким целям Лондона: во-первых, любой ценой создавать о себе впечатление как об одном из главных центров мировой политики. Во-вторых, сформировать "содружество русофобий" – давняя мечта Британии, которую, видимо, не до конца получилось воплотить в Евросоюзе. В-третьих, – продолжать вбивать клин между Россией и ЕС, Россией и Германией."Наконец, есть и вполне личные мотивы ведущих политиков Великобритании, о которых недавно писал Блумберг: премьер Борис Джонсон, министр иностранных дел Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес воспользовались украинским конфликтом, чтобы укрепить свой политический капитал. Для Джонсона российская кампания началась как нельзя вовремя. В конце февраля на него обрушился "Патигейт" – худший кризис за всю историю его премьерства", - отметил политик.Сенатор отметил, что Трасс "уже "прославилась" целым рядом "ястребиных" заявлений и географических ошибок". "Из последнего: "Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа", - напомнил Косачев о высказывании главы МИД Великобритании."Весьма симптоматично. Лондон уже не может убрать ногу с педали газа, даже если ситуация будет катиться под откос. Ну а если Брюссель, Париж и Берлин устраивают эти британские игры на границах Евросоюза, в которые втягивают и его членов – Польшу, страны Балтии, - то это говорит лишь о тотальной беспомощности континентальной Европы перед англосаксонским доминированием, уже приведшим ее в самоубийственный конфликт с Россией", - написал сенатор.По его словам, ирония судьбы заключается в том, что европейцев пугали якобы желанием Москвы похоронить ЕС. "А выясняется, что реальный ущерб ему наносят Лондон и Вашингтон. Могу лишь согласиться с тем, что Меркель вовремя ушла, чтобы избежать этого позора, - заключил Косачев.
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в мире, великобритания, россия, лондон, совет федерации рф, константин косачев, санкции в отношении россии
16:08 27.05.2022
 
Создание антироссийской коалиции отвечает интересам Лондона, заявил сенатор

Косачев допустил правдивость данных о планах Лондона создать антироссийскую коалицию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Информация в СМИ о планах Лондона по созданию антироссийской коалиции вполне может быть правдой, поскольку отвечает интересам британцев по созданию своего образа как одного из главных игроков мировой политики, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России. Отмечается, что помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в неё также можно было бы позднее включить Турцию.
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"Озвученная итальянской Corriere Della Sera идея премьер-министра Великобритании Джонсона создать международный альянс стран, несогласных с политикой Брюсселя и Германии в отношении России – некое Европейское содружество – вполне может быть правдой", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, это отвечает сразу нескольким целям Лондона: во-первых, любой ценой создавать о себе впечатление как об одном из главных центров мировой политики. Во-вторых, сформировать "содружество русофобий" – давняя мечта Британии, которую, видимо, не до конца получилось воплотить в Евросоюзе. В-третьих, – продолжать вбивать клин между Россией и ЕС, Россией и Германией.
"Наконец, есть и вполне личные мотивы ведущих политиков Великобритании, о которых недавно писал Блумберг: премьер Борис Джонсон, министр иностранных дел Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес воспользовались украинским конфликтом, чтобы укрепить свой политический капитал. Для Джонсона российская кампания началась как нельзя вовремя. В конце февраля на него обрушился "Патигейт" – худший кризис за всю историю его премьерства", - отметил политик.
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Сенатор отметил, что Трасс "уже "прославилась" целым рядом "ястребиных" заявлений и географических ошибок". "Из последнего: "Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа", - напомнил Косачев о высказывании главы МИД Великобритании.
"Весьма симптоматично. Лондон уже не может убрать ногу с педали газа, даже если ситуация будет катиться под откос. Ну а если Брюссель, Париж и Берлин устраивают эти британские игры на границах Евросоюза, в которые втягивают и его членов – Польшу, страны Балтии, - то это говорит лишь о тотальной беспомощности континентальной Европы перед англосаксонским доминированием, уже приведшим ее в самоубийственный конфликт с Россией", - написал сенатор.
По его словам, ирония судьбы заключается в том, что европейцев пугали якобы желанием Москвы похоронить ЕС. "А выясняется, что реальный ущерб ему наносят Лондон и Вашингтон. Могу лишь согласиться с тем, что Меркель вовремя ушла, чтобы избежать этого позора, - заключил Косачев.
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