Создание антироссийской коалиции отвечает интересам Лондона, заявил сенатор
Косачев допустил правдивость данных о планах Лондона создать антироссийскую коалицию
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Информация в СМИ о планах Лондона по созданию антироссийской коалиции вполне может быть правдой, поскольку отвечает интересам британцев по созданию своего образа как одного из главных игроков мировой политики, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России. Отмечается, что помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в неё также можно было бы позднее включить Турцию.
По его словам, это отвечает сразу нескольким целям Лондона: во-первых, любой ценой создавать о себе впечатление как об одном из главных центров мировой политики. Во-вторых, сформировать "содружество русофобий" – давняя мечта Британии, которую, видимо, не до конца получилось воплотить в Евросоюзе. В-третьих, – продолжать вбивать клин между Россией и ЕС, Россией и Германией.
"Наконец, есть и вполне личные мотивы ведущих политиков Великобритании, о которых недавно писал Блумберг: премьер Борис Джонсон, министр иностранных дел Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес воспользовались украинским конфликтом, чтобы укрепить свой политический капитал. Для Джонсона российская кампания началась как нельзя вовремя. В конце февраля на него обрушился "Патигейт" – худший кризис за всю историю его премьерства", - отметил политик.
Сенатор отметил, что Трасс "уже "прославилась" целым рядом "ястребиных" заявлений и географических ошибок". "Из последнего: "Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа", - напомнил Косачев о высказывании главы МИД Великобритании.
"Весьма симптоматично. Лондон уже не может убрать ногу с педали газа, даже если ситуация будет катиться под откос. Ну а если Брюссель, Париж и Берлин устраивают эти британские игры на границах Евросоюза, в которые втягивают и его членов – Польшу, страны Балтии, - то это говорит лишь о тотальной беспомощности континентальной Европы перед англосаксонским доминированием, уже приведшим ее в самоубийственный конфликт с Россией", - написал сенатор.