https://ria.ru/20220527/kitay-1791264437.html

МИД КНР ответил на слова Блинкена о Тайване, заменив в его речи одно слово

МИД КНР ответил на слова Блинкена о Тайване, заменив в его речи одно слово - РИА Новости, 27.05.2022

МИД КНР ответил на слова Блинкена о Тайване, заменив в его речи одно слово

Сотрудник информационного отдела МИД Китая Се Юнцзюнь прокомментировал в официальном аккаунте Twitter речь госсекретаря США Энтони Блинкена про ключевые... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:07

2022-05-27T18:07

2022-05-27T18:07

в мире

джо байден

китай

сша

тайвань

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сотрудник информационного отдела МИД Китая Се Юнцзюнь прокомментировал в официальном аккаунте Twitter речь госсекретаря США Энтони Блинкена про ключевые положения американского курса в отношениях с КНР.Во время выступления Блинкен сказал, что американская приверженность политике единого Китая осталась на месте, при этом Китай якобы все больше стал прибегать к силе и "позволяет себе все более провокационную риторику"."Поправка: в то время, как мы заявляем, что наша приверженность политике единого Китая осталась на месте, Соединенные Штаты все больше стали прибегать к силе. США позволяют себе все более провокационную риторику и поступки практически ежедневно. Эти слова и действия крайне дестабилизируют ситуацию", — написал сотрудник китайского МИД, заменив во фразе Блинкена слово Китай на США.Американский госсекретарь в своей речи также отметил, что США рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Он подчеркнул, что США не поддерживают независимость Тайваня, но при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню оружием.На этой неделе президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "в случае вторжения". При этом в Белом доме поспешили уточнить, что речь идет только о поставках оружия.При этом Пекин выразил протест после заявления американского лидера, подчеркнув, что "предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета".

https://ria.ru/20220525/kitay-1790441431.html

https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html

https://ria.ru/20210517/tayvan-1732524714.html

китай

сша

тайвань

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, китай, сша, тайвань