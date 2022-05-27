https://ria.ru/20220527/kitay-1791054752.html

В Пекине призвали США не раздувать "китайскую угрозу"

В Пекине призвали США не раздувать "китайскую угрозу" - РИА Новости, 27.05.2022

В Пекине призвали США не раздувать "китайскую угрозу"

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу призвал США не раздувать "китайскую угрозу", комментируя заявление госсекретаря США Энтони... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:44

2022-05-27T10:44

2022-05-27T11:19

в мире

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мид кнр

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ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу призвал США не раздувать "китайскую угрозу", комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкен о "серьезном вызове международному порядку" со стороны КитаяРанее госсекретарь США Энтони Блинкен в своей речи, посвящённой курсу США в отношении КНР, заявил, что США рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку."Американская сторона заявила, что Китай является самым серьезным долгосрочным вызовом мировому порядку, это является искажением истины, Китай всегда был, есть и будет защитником международного порядка", - заявил дипломат.Ван Вэньбинь подчеркнул, что речь госсекретаря Блинкена "распространяет ложную информацию", раздувает "китайскую угрозу", намеренно очерняет внешнюю и внутреннюю политику Китая с целью "сдержать развитие Китая"."Китай выражает сильное недовольство и решительный протест", - добавил он. По его словам, Китай защищает систему международных отношений, ядром которой является ООН, поддерживает международный порядок, основанный на международном праве, в то время как США навязывают свои правила и только стремятся защитить тот порядок, в котором они играют ведущую роль.Китайский дипломат также призвал США не вмешиваться во внутренние дела Китая. "Мы также хотели бы предостеречь американскую сторону от недооценки твердой решимости, твердой воли и широких возможностей китайского народа в деле защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - добавил Ван Вэньбинь.В своей речи Блинкен также анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название "China House". По его словам "масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели". -0-

https://ria.ru/20220525/kitay-1790441431.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, энтони блинкен, китай, сша, мид кнр, государственный департамент сша