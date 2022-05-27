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Кипр отменяет санитарные ограничения для туристов - РИА Новости, 27.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220527/kipr-1791209512.html
Кипр отменяет санитарные ограничения для туристов
Кипр отменяет санитарные ограничения для туристов - РИА Новости, 27.05.2022
Кипр отменяет санитарные ограничения для туристов
Кипр отменяет санитарные ограничения в авиасообщении, с 1 июня прибывающим на остров путешественникам не придется предъявлять справку о вакцинации или... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:18
2022-05-27T16:30
туризм
здоровье - общество
кипр
ларнака (район)
пафос
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 27 мая - РИА Новости. Кипр отменяет санитарные ограничения в авиасообщении, с 1 июня прибывающим на остров путешественникам не придется предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус, сообщило правительственное бюро печати и информации.На заседании совета министров Кипра в пятницу по предложению министерства транспорта, связи и работ было принято решение об отмене Плана действий по обеспечению бесперебойного выполнения полетов и работы аэропортов и портов Кипра. План действовал с 22 февраля 2022 года, его целью была организация авиасообщения в период пандемии, и он, в частности, предусматривал категоризацию стран на основе эпидемиологического риска, порядок тестирования авиапассажиров на коронавирус."Совет министров, принимая во внимание улучшение эпидемиологической картины, сложившейся в настоящее время как на Кипре, так и во всем мире, одобрил отмену существующего Плана действий, реализуемого в аэропортах Ларнаки и Пафоса, а также в портах страны. Согласно решению, все путешественники, прибывающие в Республику Кипр независимо от страны происхождения, не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген. План действий отменяется с 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.Министр транспорта Яннис Карусос сказал, что это важное решение, с которым страна возвращается к нормальной жизни в отношении поездок. Что касается загруженности рейсов, министр заявил, что она находится на очень высоком уровне. В мае предполагается, что пассажиропоток достигнет 77% от соответствующего периода допандемийного 2019 года, при среднем количестве около 30 тысяч пассажиров в день."Конечно, предпринимаются усилия, чтобы еще больше увеличить загруженность рейсов, и результаты вполне положительные. Поставленную нами цель по загруженности рейсов и количеству пассажиров мы не только достигнем, но и превысим", - сказал министр. На вопрос, отменяется ли также обязательное ношение маски в аэропортах, Карусос ответил, что отныне будут соблюдаться инструкции министерства здравоохранения в отношении использования маски. Если Минздрав отнесет залы аэропортов к зонам повышенного риска, то следует использовать маску, в противном случае использование маски внутри зданий аэропорта не потребуется, сказал министр.Ранее власти Кипра отменили с 18 апреля требование к туристам заполнять обязательную кипрскую карту полета CyprusFlightPass.
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здоровье - общество, кипр, ларнака (район), пафос, коронавирус covid-19
16:18 27.05.2022 (обновлено: 16:30 27.05.2022)
 
Кипр отменяет санитарные ограничения для туристов

С 1 июня Кипр не будет требовать от туристов справку о вакцинации и тест на COVID-19

© Pixabay / dimitrisvetsikas1969Международный парк скульптур в Айя-Напе
Международный парк скульптур в Айя-Напе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969
Международный парк скульптур в Айя-Напе . Архивное фото
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АФИНЫ, 27 мая - РИА Новости. Кипр отменяет санитарные ограничения в авиасообщении, с 1 июня прибывающим на остров путешественникам не придется предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус, сообщило правительственное бюро печати и информации.
На заседании совета министров Кипра в пятницу по предложению министерства транспорта, связи и работ было принято решение об отмене Плана действий по обеспечению бесперебойного выполнения полетов и работы аэропортов и портов Кипра. План действовал с 22 февраля 2022 года, его целью была организация авиасообщения в период пандемии, и он, в частности, предусматривал категоризацию стран на основе эпидемиологического риска, порядок тестирования авиапассажиров на коронавирус.
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"Совет министров, принимая во внимание улучшение эпидемиологической картины, сложившейся в настоящее время как на Кипре, так и во всем мире, одобрил отмену существующего Плана действий, реализуемого в аэропортах Ларнаки и Пафоса, а также в портах страны. Согласно решению, все путешественники, прибывающие в Республику Кипр независимо от страны происхождения, не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген. План действий отменяется с 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.
Министр транспорта Яннис Карусос сказал, что это важное решение, с которым страна возвращается к нормальной жизни в отношении поездок. Что касается загруженности рейсов, министр заявил, что она находится на очень высоком уровне. В мае предполагается, что пассажиропоток достигнет 77% от соответствующего периода допандемийного 2019 года, при среднем количестве около 30 тысяч пассажиров в день.
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"Конечно, предпринимаются усилия, чтобы еще больше увеличить загруженность рейсов, и результаты вполне положительные. Поставленную нами цель по загруженности рейсов и количеству пассажиров мы не только достигнем, но и превысим", - сказал министр. На вопрос, отменяется ли также обязательное ношение маски в аэропортах, Карусос ответил, что отныне будут соблюдаться инструкции министерства здравоохранения в отношении использования маски. Если Минздрав отнесет залы аэропортов к зонам повышенного риска, то следует использовать маску, в противном случае использование маски внутри зданий аэропорта не потребуется, сказал министр.
Ранее власти Кипра отменили с 18 апреля требование к туристам заполнять обязательную кипрскую карту полета CyprusFlightPass.
 
ТуризмЗдоровье - ОбществоКипрЛарнака (район)ПафосКоронавирус COVID-19
 
 
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