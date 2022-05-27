https://ria.ru/20220527/kipr-1791209512.html

Кипр отменяет санитарные ограничения для туристов

Кипр отменяет санитарные ограничения для туристов - РИА Новости, 27.05.2022

Кипр отменяет санитарные ограничения для туристов

Кипр отменяет санитарные ограничения в авиасообщении, с 1 июня прибывающим на остров путешественникам не придется предъявлять справку о вакцинации или... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:18

2022-05-27T16:18

2022-05-27T16:30

туризм

здоровье - общество

кипр

ларнака (район)

пафос

коронавирус covid-19

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АФИНЫ, 27 мая - РИА Новости. Кипр отменяет санитарные ограничения в авиасообщении, с 1 июня прибывающим на остров путешественникам не придется предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус, сообщило правительственное бюро печати и информации.На заседании совета министров Кипра в пятницу по предложению министерства транспорта, связи и работ было принято решение об отмене Плана действий по обеспечению бесперебойного выполнения полетов и работы аэропортов и портов Кипра. План действовал с 22 февраля 2022 года, его целью была организация авиасообщения в период пандемии, и он, в частности, предусматривал категоризацию стран на основе эпидемиологического риска, порядок тестирования авиапассажиров на коронавирус."Совет министров, принимая во внимание улучшение эпидемиологической картины, сложившейся в настоящее время как на Кипре, так и во всем мире, одобрил отмену существующего Плана действий, реализуемого в аэропортах Ларнаки и Пафоса, а также в портах страны. Согласно решению, все путешественники, прибывающие в Республику Кипр независимо от страны происхождения, не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген. План действий отменяется с 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.Министр транспорта Яннис Карусос сказал, что это важное решение, с которым страна возвращается к нормальной жизни в отношении поездок. Что касается загруженности рейсов, министр заявил, что она находится на очень высоком уровне. В мае предполагается, что пассажиропоток достигнет 77% от соответствующего периода допандемийного 2019 года, при среднем количестве около 30 тысяч пассажиров в день."Конечно, предпринимаются усилия, чтобы еще больше увеличить загруженность рейсов, и результаты вполне положительные. Поставленную нами цель по загруженности рейсов и количеству пассажиров мы не только достигнем, но и превысим", - сказал министр. На вопрос, отменяется ли также обязательное ношение маски в аэропортах, Карусос ответил, что отныне будут соблюдаться инструкции министерства здравоохранения в отношении использования маски. Если Минздрав отнесет залы аэропортов к зонам повышенного риска, то следует использовать маску, в противном случае использование маски внутри зданий аэропорта не потребуется, сказал министр.Ранее власти Кипра отменили с 18 апреля требование к туристам заполнять обязательную кипрскую карту полета CyprusFlightPass.

https://ria.ru/20220503/ispaniya-1786654459.html

https://ria.ru/20220527/voz-1791159256.html

кипр

ларнака (район)

пафос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, кипр, ларнака (район), пафос, коронавирус covid-19