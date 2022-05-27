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Косачев: военная помощь США Украине остановила переговоры Москвы и Киева - РИА Новости, 27.05.2022
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Косачев: военная помощь США Украине остановила переговоры Москвы и Киева
Косачев: военная помощь США Украине остановила переговоры Москвы и Киева - РИА Новости, 27.05.2022
Косачев: военная помощь США Украине остановила переговоры Москвы и Киева
Начало американской военной помощи Украине остановило переговоры с Москвой и с тех пор позволяет Киеву уклоняться от них, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T23:03
2022-05-27T23:03
в мире
энтони блинкен
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Начало американской военной помощи Украине остановило переговоры с Москвой и с тех пор позволяет Киеву уклоняться от них, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Сенатор напомнил о заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена - Вашингтон работает над тем, чтобы их военная помощь Киеву укрепляла позиции Украины на переговорах с Россией."На самом деле именно начало американской военной помощи Украине остановило переговоры и с тех пор позволяет Киеву уклоняться от них", - отметил политик.По его словам, если США что-то и укрепили своей "работой", так это "позицию Украины не иметь переговоров с Россией". Такая вот работа США и такая вот переговорная позиция Украины, добавил он. "Тем временем боевые действия продолжаются. Переговоров нет. Американцы воюют до последнего украинца. А блинкенам только это и надо", - заключил Косачев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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в мире, энтони блинкен, владимир путин, украина, россия, киев
23:03 27.05.2022
 
Косачев: военная помощь США Украине остановила переговоры Москвы и Киева

Вице-спикер Совфеда: военная помощь США Украине остановила переговоры Москвы и Киева

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Начало американской военной помощи Украине остановило переговоры с Москвой и с тех пор позволяет Киеву уклоняться от них, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Сенатор напомнил о заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена - Вашингтон работает над тем, чтобы их военная помощь Киеву укрепляла позиции Украины на переговорах с Россией.
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"На самом деле именно начало американской военной помощи Украине остановило переговоры и с тех пор позволяет Киеву уклоняться от них", - отметил политик.
По его словам, если США что-то и укрепили своей "работой", так это "позицию Украины не иметь переговоров с Россией". Такая вот работа США и такая вот переговорная позиция Украины, добавил он. "Тем временем боевые действия продолжаются. Переговоров нет. Американцы воюют до последнего украинца. А блинкенам только это и надо", - заключил Косачев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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