20:18 27.05.2022 (обновлено: 20:25 27.05.2022)
МИД Хорватии назвал нелегитимной высылку своих дипломатов из России
МИД Хорватии назвал нелегитимной высылку пяти сотрудников посольства из России
CC BY-SA 4.0 / Suradnik13 / Ministry of foreign affairs and european integrationЗдание Министерства иностранных и европейских дел Хорватии
Здание Министерства иностранных и европейских дел Хорватии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 мая – РИА Новости. Министерство иностранных и европейских дел Хорватии назвало решение МИД России о высылке пяти сотрудников хорватского посольства из России не имеющим легитимного основания.
В МИД России в пятницу был вызван посол Хорватии Томислав Цар, которому был выражен протест в связи с "безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму". Цару была вручена нота об объявлении трех дипломатов и двух административно-технических сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата.
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"Данное решение не имеет легитимного основания, учитывая, что речь идет о сотрудниках, которые профессионально выполняли свои обязанности в рамках Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях, и с учетом того, что число сотрудников посольства Хорватии в РФ в настоящее время находится в рамках паритета с числом сотрудников посольства РФ в Хорватии", - говорится в сообщении МИД.
Хорватское дипломатическое ведомство также указало, что продолжит проводить политику осуждения действий России на Украине и оказывать помощь Киеву.