https://ria.ru/20220527/khorvatiya-1791307731.html

МИД Хорватии назвал нелегитимной высылку своих дипломатов из России

МИД Хорватии назвал нелегитимной высылку своих дипломатов из России - РИА Новости, 27.05.2022

МИД Хорватии назвал нелегитимной высылку своих дипломатов из России

Министерство иностранных и европейских дел Хорватии назвало решение МИД России о высылке пяти сотрудников хорватского посольства из России не имеющим... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:18

2022-05-27T20:18

2022-05-27T20:25

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БЕЛГРАД, 27 мая – РИА Новости. Министерство иностранных и европейских дел Хорватии назвало решение МИД России о высылке пяти сотрудников хорватского посольства из России не имеющим легитимного основания.В МИД России в пятницу был вызван посол Хорватии Томислав Цар, которому был выражен протест в связи с "безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму". Цару была вручена нота об объявлении трех дипломатов и двух административно-технических сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата."Данное решение не имеет легитимного основания, учитывая, что речь идет о сотрудниках, которые профессионально выполняли свои обязанности в рамках Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях, и с учетом того, что число сотрудников посольства Хорватии в РФ в настоящее время находится в рамках паритета с числом сотрудников посольства РФ в Хорватии", - говорится в сообщении МИД.Хорватское дипломатическое ведомство также указало, что продолжит проводить политику осуждения действий России на Украине и оказывать помощь Киеву.

https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789226681.html

https://ria.ru/20220524/bondarev-1790360457.html

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в мире, хорватия, украина, россия, здоровье - общество