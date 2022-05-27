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Путин проводит встречу с главой Карелии - РИА Новости, 27.05.2022
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Путин проводит встречу с главой Карелии
Путин проводит встречу с главой Карелии - РИА Новости, 27.05.2022
Путин проводит встречу с главой Карелии
Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, заслушал доклад о ситуации в республике. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:04
2022-05-27T12:34
политика
россия
республика карелия
владимир путин
артур парфенчиков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, заслушал доклад о ситуации в республике."Как дела в республике?" - поинтересовался президент в начале встречи, которая прошла в онлайн-режиме.Парфенчиков начал доклад с вопросов экономического развития.
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россия
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политика, россия, республика карелия, владимир путин, артур парфенчиков
12:04 27.05.2022 (обновлено: 12:34 27.05.2022)
 
Путин проводит встречу с главой Карелии

Президент Путин проводит онлайн-встречу с главой Карелии Парфенчиковым

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. 27 мая 2022
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. 27 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. 27 мая 2022
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, заслушал доклад о ситуации в республике.
"Как дела в республике?" - поинтересовался президент в начале встречи, которая прошла в онлайн-режиме.
Парфенчиков начал доклад с вопросов экономического развития.
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ПолитикаРоссияРеспублика КарелияВладимир ПутинАртур Парфенчиков
 
 
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