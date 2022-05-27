https://ria.ru/20220527/kareliya-1791093792.html

Путин проводит встречу с главой Карелии

Путин проводит встречу с главой Карелии - РИА Новости, 27.05.2022

Путин проводит встречу с главой Карелии

Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, заслушал доклад о ситуации в республике. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:04

2022-05-27T12:04

2022-05-27T12:34

политика

россия

республика карелия

владимир путин

артур парфенчиков

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, заслушал доклад о ситуации в республике."Как дела в республике?" - поинтересовался президент в начале встречи, которая прошла в онлайн-режиме.Парфенчиков начал доклад с вопросов экономического развития.

https://ria.ru/20220516/ekonomika-1788413061.html

россия

республика карелия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, республика карелия, владимир путин, артур парфенчиков