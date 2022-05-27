https://ria.ru/20220527/kareliya-1791093792.html
Путин проводит встречу с главой Карелии
Путин проводит встречу с главой Карелии - РИА Новости, 27.05.2022
Путин проводит встречу с главой Карелии
Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, заслушал доклад о ситуации в республике. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:04
2022-05-27T12:04
2022-05-27T12:34
политика
россия
республика карелия
владимир путин
артур парфенчиков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, заслушал доклад о ситуации в республике."Как дела в республике?" - поинтересовался президент в начале встречи, которая прошла в онлайн-режиме.Парфенчиков начал доклад с вопросов экономического развития.
https://ria.ru/20220516/ekonomika-1788413061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика карелия, владимир путин, артур парфенчиков
12:04 27.05.2022 (обновлено: 12:34 27.05.2022)
Путин проводит встречу с главой Карелии
Президент Путин проводит онлайн-встречу с главой Карелии Парфенчиковым