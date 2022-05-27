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Верховный суд Канады разрешил помилования осужденных за массовые убийства - РИА Новости, 27.05.2022
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Верховный суд Канады разрешил помилования осужденных за массовые убийства
Верховный суд Канады разрешил помилования осужденных за массовые убийства - РИА Новости, 27.05.2022
Верховный суд Канады разрешил помилования осужденных за массовые убийства
Верховный суд Канады отменил действовавшее с 2011 года правило о пожизненном заключении без права помилования для виновных в массовых убийствах, сообщают в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:37
2022-05-27T17:37
в мире
квебек (провинция)
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Верховный суд Канады отменил действовавшее с 2011 года правило о пожизненном заключении без права помилования для виновных в массовых убийствах, сообщают в пятницу The Globe and Mail.Решение суда принято по делу Александре Биссоннетте, убившего в 2017 году шесть прихожан мечети в городе Квебек. Мужчина обжаловал вынесенный ему в соответствии с действовавшим законом пожизненный приговор без права помилования и теперь сможет подать прошение о досрочном освобождении по истечении 25 лет в тюрьме. Решение Верховного суда касается всех заключенных по статье о массовом убийстве, осужденных с 2011 года, уточняют издания.Суд мотивировал свое решение тем, что действовавшее на протяжении последнего десятилетие правило противоречит конституционным правам канадцев и "несовместимо с человеческим достоинством". С 2011 года канадский суд мог назначить за убийство более чем одного человека приговор, согласно которому прошение о помиловании могло быть подано лишь через такое количество лет, которое априори превышало срок человеческой жизни.
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в мире, квебек (провинция)
17:37 27.05.2022
 
Верховный суд Канады разрешил помилования осужденных за массовые убийства

The Globe and Mail: суд Канады разрешил помилования осужденных за массовые убийства

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Верховный суд Канады отменил действовавшее с 2011 года правило о пожизненном заключении без права помилования для виновных в массовых убийствах, сообщают в пятницу The Globe and Mail.
Решение суда принято по делу Александре Биссоннетте, убившего в 2017 году шесть прихожан мечети в городе Квебек. Мужчина обжаловал вынесенный ему в соответствии с действовавшим законом пожизненный приговор без права помилования и теперь сможет подать прошение о досрочном освобождении по истечении 25 лет в тюрьме. Решение Верховного суда касается всех заключенных по статье о массовом убийстве, осужденных с 2011 года, уточняют издания.
Больница в Канаде - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 03:16
В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ
Суд мотивировал свое решение тем, что действовавшее на протяжении последнего десятилетие правило противоречит конституционным правам канадцев и "несовместимо с человеческим достоинством". С 2011 года канадский суд мог назначить за убийство более чем одного человека приговор, согласно которому прошение о помиловании могло быть подано лишь через такое количество лет, которое априори превышало срок человеческой жизни.
 
В миреКвебек (провинция)
 
 
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