https://ria.ru/20220527/kanada-1791245582.html

Верховный суд Канады разрешил помилования осужденных за массовые убийства

Верховный суд Канады разрешил помилования осужденных за массовые убийства - РИА Новости, 27.05.2022

Верховный суд Канады разрешил помилования осужденных за массовые убийства

Верховный суд Канады отменил действовавшее с 2011 года правило о пожизненном заключении без права помилования для виновных в массовых убийствах, сообщают в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:37

2022-05-27T17:37

2022-05-27T17:37

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квебек (провинция)

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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Верховный суд Канады отменил действовавшее с 2011 года правило о пожизненном заключении без права помилования для виновных в массовых убийствах, сообщают в пятницу The Globe and Mail.Решение суда принято по делу Александре Биссоннетте, убившего в 2017 году шесть прихожан мечети в городе Квебек. Мужчина обжаловал вынесенный ему в соответствии с действовавшим законом пожизненный приговор без права помилования и теперь сможет подать прошение о досрочном освобождении по истечении 25 лет в тюрьме. Решение Верховного суда касается всех заключенных по статье о массовом убийстве, осужденных с 2011 года, уточняют издания.Суд мотивировал свое решение тем, что действовавшее на протяжении последнего десятилетие правило противоречит конституционным правам канадцев и "несовместимо с человеческим достоинством". С 2011 года канадский суд мог назначить за убийство более чем одного человека приговор, согласно которому прошение о помиловании могло быть подано лишь через такое количество лет, которое априори превышало срок человеческой жизни.

https://ria.ru/20220524/livni-1790291517.html

квебек (провинция)

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