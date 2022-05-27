https://ria.ru/20220527/izrail-1791341272.html

Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильтянами

Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильтянами - РИА Новости, 27.05.2022

Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильтянами

Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил палестинский минздрав. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T23:08

2022-05-27T23:08

2022-05-27T23:51

в мире

западный берег реки иордан

рамаллах

наблус (провинция)

красный полумесяц

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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил палестинский минздрав."Пятнадцатилетний палестинский подросток погиб сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в деревне аль-Халер в районе Рамаллаха на Западном берегу", - говорится в заявлении для прессы.Ранее палестинский Красный Полумесяц сообщил о том, что 88 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими в провинции Наблус на Западном берегу реки Иордан, девять из них, в том числе подросток, получили огнестрельные ранения.Израильская армия на запрос РИА Новости сообщила, что военнослужащие открыли огонь по палестинцам, бросавшим в них камни и бутылки с зажигательной смесью в районе Вифлеема."Прибывшие на место солдаты ЦАХАЛа начали преследование подозреваемых. Во время преследования в городе Аль-Хадер подозреваемые бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, подвергая их жизнь опасности. Солдаты ответили боевым огнём", - говорится в сообщении военных.Отмечается, что военнослужащие оказали раненому первую помощь на месте происшествия, после чего тот был передан представителям Красного полумесяца.В армии изучают детали инцидента.

https://ria.ru/20220526/izrail-1790974217.html

https://ria.ru/20220205/palestina-1771239235.html

западный берег реки иордан

рамаллах

наблус (провинция)

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в мире, западный берег реки иордан, рамаллах, наблус (провинция), красный полумесяц