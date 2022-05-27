https://ria.ru/20220527/izrail-1791341272.html
Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильтянами
Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильтянами - РИА Новости, 27.05.2022
Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильтянами
Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил палестинский минздрав. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T23:08
2022-05-27T23:08
2022-05-27T23:51
в мире
западный берег реки иордан
рамаллах
наблус (провинция)
красный полумесяц
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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил палестинский минздрав."Пятнадцатилетний палестинский подросток погиб сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в деревне аль-Халер в районе Рамаллаха на Западном берегу", - говорится в заявлении для прессы.Ранее палестинский Красный Полумесяц сообщил о том, что 88 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими в провинции Наблус на Западном берегу реки Иордан, девять из них, в том числе подросток, получили огнестрельные ранения.Израильская армия на запрос РИА Новости сообщила, что военнослужащие открыли огонь по палестинцам, бросавшим в них камни и бутылки с зажигательной смесью в районе Вифлеема."Прибывшие на место солдаты ЦАХАЛа начали преследование подозреваемых. Во время преследования в городе Аль-Хадер подозреваемые бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, подвергая их жизнь опасности. Солдаты ответили боевым огнём", - говорится в сообщении военных.Отмечается, что военнослужащие оказали раненому первую помощь на месте происшествия, после чего тот был передан представителям Красного полумесяца.В армии изучают детали инцидента.
https://ria.ru/20220526/izrail-1790974217.html
https://ria.ru/20220205/palestina-1771239235.html
западный берег реки иордан
рамаллах
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, западный берег реки иордан, рамаллах, наблус (провинция), красный полумесяц
23:08 27.05.2022 (обновлено: 23:51 27.05.2022)
Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильтянами
Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильтянами на Западном берегу
ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил палестинский минздрав.
"Пятнадцатилетний палестинский подросток погиб сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в деревне аль-Халер в районе Рамаллаха на Западном берегу", - говорится в заявлении для прессы.
Ранее палестинский Красный Полумесяц сообщил о том, что 88 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими в провинции Наблус на Западном берегу реки Иордан, девять из них, в том числе подросток, получили огнестрельные ранения.
Израильская армия на запрос РИА Новости сообщила, что военнослужащие открыли огонь по палестинцам, бросавшим в них камни и бутылки с зажигательной смесью в районе Вифлеема.
"Прибывшие на место солдаты ЦАХАЛа начали преследование подозреваемых. Во время преследования в городе Аль-Хадер подозреваемые бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, подвергая их жизнь опасности. Солдаты ответили боевым огнём", - говорится в сообщении военных.
Отмечается, что военнослужащие оказали раненому первую помощь на месте происшествия, после чего тот был передан представителям Красного полумесяца.
В армии изучают детали инцидента.