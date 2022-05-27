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Глава МИД Израиля и госсекретарь США обсудили предстоящий визит Байдена

Глава МИД Израиля и госсекретарь США обсудили предстоящий визит Байдена - РИА Новости, 27.05.2022

Глава МИД Израиля и госсекретарь США обсудили предстоящий визит Байдена

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид побеседовал по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсуждались предстоящий визит президента Джо Байдена в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:12

2022-05-27T20:12

2022-05-27T20:12

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид побеседовал по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсуждались предстоящий визит президента Джо Байдена в еврейское государство, стороны также затронули тему расследования гибели журналистки Al Jazeera, сообщил МИД."Лапид и Блинкен обсудили ожидаемый визит президента Байдена в Израиль и возможности для прогресса в регионе, который визит президента может принести в области безопасности, экономики и связей между народами Ближнего Востока", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.Отмечается, что Лапид выразил свое потрясение и соболезнования по поводу недавнего массового убийства в Техасе.Стороны также обсудили гибель журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле. Лапид пообещал, что Израиль передаст выводы расследования обстоятельств гибели Абу Акле, которая обладала также американским гражданством, Вашингтону.Лапид и Блинкен обсудили также глобальные проблемы, включая отношения с Ираном. Министр иностранных дел и госсекретарь договорились продолжать сотрудничество и действовать сообща для снижения напряженности в регионе, отмечено в сообщении.Ранее в четверг генеральный прокурор Палестинской автономии Акрам аль-Хатиб заявил, что прокуратура пришла к выводу по итогам расследования, что ответственность за убийство журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле лежит на военнослужащих израильской армии. Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок.

https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html

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в мире, цены на нефть, израиль, техас, вашингтон (штат)