https://ria.ru/20220527/izrail-1791130033.html

Прямых рейсов в Израиль станет больше

Прямых рейсов в Израиль станет больше - РИА Новости, 27.05.2022

Прямых рейсов в Израиль станет больше

Прямых рейсов из России в Израиль станет больше с 1 июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:31

2022-05-27T13:31

2022-05-27T13:31

туризм

новости - туризм

москва

тель-авив

минеральные воды

ираэро

sukhoi superjet

авиакомпания "азимут"

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Прямых рейсов из России в Израиль станет больше с 1 июня, сообщает АТОР.На данный момент на направлении уже работают "Азимут", "ИрАэро" и El Al Israel Airlines. Скоро к ним добавится еще один перевозчик — Red Wings.Первый рейс авиакомпании по маршруту Москва — Тель-Авив состоится 1 июня, второй — 12 июня. Затем они будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.Уточняется, что на направление поставят лайнеры SSJ100. Так как они ближнемагистральные, пилотам придется делать короткую остановку с дозаправкой в аэропорту Минеральных Вод. С учетом этого время в пути составит почти восемь часов.Билеты уже в продаже. Стоимость — 27,5 тысяч рублей с человека в одну сторону. И это самый дешевый вариант из возможных: полет авиакомпанией "ИрАэро" обойдется минимум в 34 тысячи, а израильской El Al (без дозаправки) — почти в 69 тысяч.С 21 мая страна сняла почти все коронавирусные ограничения для туристов. Теперь для въезда понадобится только декларация здоровья, заполненная в течение 48 часов до вылета, требования об обязательных ПЦР-тестах отменены.

https://ria.ru/20220527/turizm-1791026302.html

москва

тель-авив

минеральные воды

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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