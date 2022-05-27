https://ria.ru/20220527/izrail-1791130033.html
Прямых рейсов в Израиль станет больше
Прямых рейсов в Израиль станет больше - РИА Новости, 27.05.2022
Прямых рейсов в Израиль станет больше
Прямых рейсов из России в Израиль станет больше с 1 июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:31
2022-05-27T13:31
2022-05-27T13:31
туризм
новости - туризм
москва
тель-авив
минеральные воды
ираэро
sukhoi superjet
авиакомпания "азимут"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150693/36/1506933640_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_91eae5ada02ff4eccec019dae77cf931.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Прямых рейсов из России в Израиль станет больше с 1 июня, сообщает АТОР.На данный момент на направлении уже работают "Азимут", "ИрАэро" и El Al Israel Airlines. Скоро к ним добавится еще один перевозчик — Red Wings.Первый рейс авиакомпании по маршруту Москва — Тель-Авив состоится 1 июня, второй — 12 июня. Затем они будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.Уточняется, что на направление поставят лайнеры SSJ100. Так как они ближнемагистральные, пилотам придется делать короткую остановку с дозаправкой в аэропорту Минеральных Вод. С учетом этого время в пути составит почти восемь часов.Билеты уже в продаже. Стоимость — 27,5 тысяч рублей с человека в одну сторону. И это самый дешевый вариант из возможных: полет авиакомпанией "ИрАэро" обойдется минимум в 34 тысячи, а израильской El Al (без дозаправки) — почти в 69 тысяч.С 21 мая страна сняла почти все коронавирусные ограничения для туристов. Теперь для въезда понадобится только декларация здоровья, заполненная в течение 48 часов до вылета, требования об обязательных ПЦР-тестах отменены.
https://ria.ru/20220527/turizm-1791026302.html
москва
тель-авив
минеральные воды
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150693/36/1506933640_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ebee0ab522179a329b7b11fe9f8bafcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, тель-авив, минеральные воды, ираэро, sukhoi superjet, авиакомпания "азимут", цены, авиабилеты, израиль, пассажиры, туризм, туристы
Прямых рейсов в Израиль станет больше
АТОР: количество прямых рейсов из России в Израиль увеличится с 1 июня
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Прямых рейсов из России в Израиль станет больше с 1 июня, сообщает
АТОР.
На данный момент на направлении уже работают "Азимут", "ИрАэро" и El Al Israel Airlines. Скоро к ним добавится еще один перевозчик — Red Wings.
Первый рейс авиакомпании по маршруту Москва — Тель-Авив состоится 1 июня, второй — 12 июня. Затем они будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.
Уточняется, что на направление поставят лайнеры SSJ100. Так как они ближнемагистральные, пилотам придется делать короткую остановку с дозаправкой в аэропорту Минеральных Вод. С учетом этого время в пути составит почти восемь часов.
Билеты уже в продаже. Стоимость — 27,5 тысяч рублей с человека в одну сторону. И это самый дешевый вариант из возможных: полет авиакомпанией "ИрАэро" обойдется минимум в 34 тысячи, а израильской El Al (без дозаправки) — почти в 69 тысяч.
С 21 мая страна сняла
почти все коронавирусные ограничения для туристов. Теперь для въезда понадобится только декларация здоровья, заполненная в течение 48 часов до вылета, требования об обязательных ПЦР-тестах отменены.