https://ria.ru/20220527/iran-1791309373.html
КСИР Ирана задержал два греческих танкера в Персидском заливе
КСИР Ирана задержал два греческих танкера в Персидском заливе - РИА Новости, 27.05.2022
КСИР Ирана задержал два греческих танкера в Персидском заливе
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержала два греческих танкера в водах Персидского залива, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:21
2022-05-27T20:21
2022-05-27T21:31
в мире
цены на нефть
персидский залив
греция
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150743/42/1507434210_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_b138cac0f99ab7b587801b3044172fdb.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержала два греческих танкера в водах Персидского залива, передает агентство Tasnim."ВМС КСИР сегодня в пятницу задержали два греческих нефтяных танкера в водах Персидского залива из-за незаконных действий со стороны властей Греции", - говорится в сообщении.Ранее власти Греции заявили, что передадут США иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana под российским флагом. Танкер был задержан у берегов Греции еще в середине апреля.Причиной задержания стало решение Управления по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России. Позднее его освободили, поскольку владельцы представили официальные документы Международной морской организации (ИМО), подтверждающие, что право собственности на танкер было передано компании, не подпадающей под санкции. При этом изначально он назывался Pegas, а затем его переименовали в Lana.В начале мая СМИ со ссылкой на Министерство морского флота и островной политики Греции сообщили, что Афины передадут США иранскую нефть с задержанного российского танкера Lana.
https://ria.ru/20220525/iran-1790681903.html
персидский залив
греция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150743/42/1507434210_195:0:3310:2336_1920x0_80_0_0_7fbf6bb4636806d9efc84b2eaf660068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, персидский залив, греция, сша
20:21 27.05.2022 (обновлено: 21:31 27.05.2022)
КСИР Ирана задержал два греческих танкера в Персидском заливе
Агентство Tasnim: КСИР Ирана задержал два греческих судна в Персидском заливе