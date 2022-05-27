https://ria.ru/20220527/impichment-1791336185.html

СМИ раскрыли сценарий отстранения Байдена от власти

СМИ раскрыли сценарий отстранения Байдена от власти - РИА Новости, 27.05.2022

СМИ раскрыли сценарий отстранения Байдена от власти

Республиканцы, стремительно набирающие популярность из-за ухудшающейся экономической ситуации в США и низких рейтингов одобрения Байдена, могут объявить... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T22:25

2022-05-27T22:25

2022-05-27T22:54

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Республиканцы, стремительно набирающие популярность из-за ухудшающейся экономической ситуации в США и низких рейтингов одобрения Байдена, могут объявить импичмент президенту, считает обозреватель The Spectator Фредди Грэй.Как сообщает СМИ, республиканцы могут победить на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года из-за высокой инфляции, рекордных цен на газ и непопулярных решений Байдена, а значит, у республиканцев появится возможность запустить процедуру импичмента. По словам автора, 70 процентов избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, считают необходимым отстранить Байдена от власти.Более того, по его мнению, вполне вероятно, что республиканцев поддержит достаточное число демократов, уставших от плохого лидера."Предстоящие два года американской политики могут стать самыми грязными за всю историю", — заключил Грэй.Ранее СМИ опубликовали результаты совместного опроса Рейтер и Ipsos, согласно которым рейтинг президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36 процентов. Тем не менее отмечается, что данные показали все равно превышают минимальные цифры его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения опускался до 33 процентов в конце 2017 года. Палата представителей инициировала процедуру импичмента Трампа дважды — в 2019 и 2021 годах, однако оба раза экс-президент США был оправдан сенатом.

https://ria.ru/20220525/bayden-1790679476.html

https://ria.ru/20220525/bayden-1790729413.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, дональд трамп, сша