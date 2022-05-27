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СМИ раскрыли сценарий отстранения Байдена от власти - РИА Новости, 27.05.2022
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СМИ раскрыли сценарий отстранения Байдена от власти
СМИ раскрыли сценарий отстранения Байдена от власти - РИА Новости, 27.05.2022
СМИ раскрыли сценарий отстранения Байдена от власти
Республиканцы, стремительно набирающие популярность из-за ухудшающейся экономической ситуации в США и низких рейтингов одобрения Байдена, могут объявить... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:25
2022-05-27T22:54
в мире
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Республиканцы, стремительно набирающие популярность из-за ухудшающейся экономической ситуации в США и низких рейтингов одобрения Байдена, могут объявить импичмент президенту, считает обозреватель The Spectator Фредди Грэй.Как сообщает СМИ, республиканцы могут победить на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года из-за высокой инфляции, рекордных цен на газ и непопулярных решений Байдена, а значит, у республиканцев появится возможность запустить процедуру импичмента. По словам автора, 70 процентов избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, считают необходимым отстранить Байдена от власти.Более того, по его мнению, вполне вероятно, что республиканцев поддержит достаточное число демократов, уставших от плохого лидера."Предстоящие два года американской политики могут стать самыми грязными за всю историю", — заключил Грэй.Ранее СМИ опубликовали результаты совместного опроса Рейтер и Ipsos, согласно которым рейтинг президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36 процентов. Тем не менее отмечается, что данные показали все равно превышают минимальные цифры его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения опускался до 33 процентов в конце 2017 года. Палата представителей инициировала процедуру импичмента Трампа дважды — в 2019 и 2021 годах, однако оба раза экс-президент США был оправдан сенатом.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша
22:25 27.05.2022 (обновлено: 22:54 27.05.2022)
 
СМИ раскрыли сценарий отстранения Байдена от власти

The Spectator пишет, что республиканцы могут объявить импичмент Байдену в ближайшее время

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Республиканцы, стремительно набирающие популярность из-за ухудшающейся экономической ситуации в США и низких рейтингов одобрения Байдена, могут объявить импичмент президенту, считает обозреватель The Spectator Фредди Грэй.

"Республиканская партия увидела, что их оппоненты — демократы использовали импичмент как дубинку для отстранения Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить", — подчеркнул журналист.

Как сообщает СМИ, республиканцы могут победить на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года из-за высокой инфляции, рекордных цен на газ и непопулярных решений Байдена, а значит, у республиканцев появится возможность запустить процедуру импичмента. По словам автора, 70 процентов избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, считают необходимым отстранить Байдена от власти.
Более того, по его мнению, вполне вероятно, что республиканцев поддержит достаточное число демократов, уставших от плохого лидера.
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В конгрессе США заявили, что Байден потерял связь с реальностью
"Предстоящие два года американской политики могут стать самыми грязными за всю историю", — заключил Грэй.
Ранее СМИ опубликовали результаты совместного опроса Рейтер и Ipsos, согласно которым рейтинг президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36 процентов. Тем не менее отмечается, что данные показали все равно превышают минимальные цифры его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения опускался до 33 процентов в конце 2017 года. Палата представителей инициировала процедуру импичмента Трампа дважды — в 2019 и 2021 годах, однако оба раза экс-президент США был оправдан сенатом.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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