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В Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на гражданство России - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/grazhdanstvo-1791014652.html
В Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на гражданство России
В Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на гражданство России - РИА Новости, 27.05.2022
В Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на гражданство России
В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T06:42
2022-05-27T06:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
запорожская область
украина
владимир рогов
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Президент Владимир Путин ранее подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей.По его словам, в области уже подготовлена вся необходимая инфраструктура для начала приема документов на получение российского гражданства.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220527/vremya-1791013739.html
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в мире, владимир путин, россия, запорожская область, украина, владимир рогов, симферополь
06:42 27.05.2022 (обновлено: 06:54 27.05.2022)
 
В Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на гражданство России

Власти Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на российское гражданство

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Президент Владимир Путин ранее подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей.

"В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского", — сказал Рогов.

По его словам, в области уже подготовлена вся необходимая инфраструктура для начала приема документов на получение российского гражданства.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
06:15Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области сообщили о переходе на московское время
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговСимферополь
 
 
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