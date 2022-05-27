06:42 27.05.2022 (обновлено: 06:54 27.05.2022)
В Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на гражданство России
Власти Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на российское гражданство
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Президент Владимир Путин ранее подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей.
"В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского", — сказал Рогов.
По его словам, в области уже подготовлена вся необходимая инфраструктура для начала приема документов на получение российского гражданства.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.