https://ria.ru/20220527/grazhdanstvo-1791014652.html

В Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на гражданство России

В Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на гражданство России - РИА Новости, 27.05.2022

В Запорожской области сообщили об ажиотажном спросе на гражданство России

В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T06:42

2022-05-27T06:42

2022-05-27T06:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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запорожская область

украина

владимир рогов

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Президент Владимир Путин ранее подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей.По его словам, в области уже подготовлена вся необходимая инфраструктура для начала приема документов на получение российского гражданства.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220527/vremya-1791013739.html

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