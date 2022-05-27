https://ria.ru/20220527/granitsa-1791001018.html

ФСБ сообщила об усилении российской границы с Украиной

ФСБ сообщила об усилении российской границы с Украиной - РИА Новости, 27.05.2022

ФСБ сообщила об усилении российской границы с Украиной

Российские пограничники на границе с Украиной усилены резервами, бронетехникой и групповым оружием, заявил первый заместитель директора – руководитель... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:24

2022-05-27T00:24

2022-05-27T00:24

россия

владимир кулишов

украина

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники на границе с Украиной усилены резервами, бронетехникой и групповым оружием, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.Он отметил, что при этом украинские националисты проводят "акции устрашения" на границе с РФ."Сложной остается обстановка и в настоящее время, что преимущественно связано с обстрелами российских пограничников, а также проведением украинскими националистами "акций устрашения" путем нанесения артиллерийских ударов по пограничной инфраструктуре и населенным пунктам на российской территории, в результате которых есть жертвы и разрушения", - сказал Кулишов.

https://ria.ru/20220527/granitsa-1791000844.html

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россия, владимир кулишов, украина, в мире