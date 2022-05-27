ФСБ сообщила об усилении российской границы с Украиной
Генерал ФСБ Кулишов: пограничники на границе с Украиной усилены бронетехникой и оружием
Пограничник на пункте пропуска. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники на границе с Украиной усилены резервами, бронетехникой и групповым оружием, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"В целях пресечения вооруженных провокаций и обеспечения пограничной безопасности на границе с Украиной подразделения пограничных органов усилены резервами, развернуты дополнительные временные пограничные посты. Прикрытие угрожаемых направлений осуществляется укрупненными пограничными нарядами на бронетехнике и с групповым оружием", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
Он отметил, что при этом украинские националисты проводят "акции устрашения" на границе с РФ.
"Сложной остается обстановка и в настоящее время, что преимущественно связано с обстрелами российских пограничников, а также проведением украинскими националистами "акций устрашения" путем нанесения артиллерийских ударов по пограничной инфраструктуре и населенным пунктам на российской территории, в результате которых есть жертвы и разрушения", - сказал Кулишов.