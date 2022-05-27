https://ria.ru/20220527/granitsa-1791000844.html

В ФСБ рассказали о развертывании ВСУ на границе с Россией с 2014 года

В ФСБ рассказали о развертывании ВСУ на границе с Россией с 2014 года - РИА Новости, 27.05.2022

В ФСБ рассказали о развертывании ВСУ на границе с Россией с 2014 года

Украина с 2014 года развертывала в приграничных с Россией районах войсковые формирования, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:21

2022-05-27T00:21

2022-05-27T00:26

специальная военная операция на украине

владимир кулишов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

погранслужба фсб россии

фсб

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30998623cef8d5a07205300ed354e398.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина с 2014 года развертывала в приграничных с Россией районах войсковые формирования, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".При этом, отметил глава Погранслужбы, указанные мероприятия проводились на фоне активной антироссийской пропаганды."С 2014 года до февраля текущего года украинской стороной предпринято свыше 40 антироссийских акций на государственной границе. За этот период российскими пограничниками во взаимодействии с территориальными органами безопасности, подразделениями Вооруженных Сил и Росгвардии пресечено более 120 провокаций в отношении граждан Российской Федерации, а также судов и иных российских субъектов экономической деятельности в акваториях Черного и Азовского морей", - сказал Кулишов.

https://ria.ru/20220527/provokatsii-1791000436.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир кулишов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), погранслужба фсб россии, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, украина