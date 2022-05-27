https://ria.ru/20220527/granitsa-1791000844.html
В ФСБ рассказали о развертывании ВСУ на границе с Россией с 2014 года
В ФСБ рассказали о развертывании ВСУ на границе с Россией с 2014 года - РИА Новости, 27.05.2022
В ФСБ рассказали о развертывании ВСУ на границе с Россией с 2014 года
Украина с 2014 года развертывала в приграничных с Россией районах войсковые формирования, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:21
2022-05-27T00:21
2022-05-27T00:26
специальная военная операция на украине
владимир кулишов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
погранслужба фсб россии
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина с 2014 года развертывала в приграничных с Россией районах войсковые формирования, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".При этом, отметил глава Погранслужбы, указанные мероприятия проводились на фоне активной антироссийской пропаганды."С 2014 года до февраля текущего года украинской стороной предпринято свыше 40 антироссийских акций на государственной границе. За этот период российскими пограничниками во взаимодействии с территориальными органами безопасности, подразделениями Вооруженных Сил и Росгвардии пресечено более 120 провокаций в отношении граждан Российской Федерации, а также судов и иных российских субъектов экономической деятельности в акваториях Черного и Азовского морей", - сказал Кулишов.
https://ria.ru/20220527/provokatsii-1791000436.html
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владимир кулишов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), погранслужба фсб россии, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, украина
00:21 27.05.2022 (обновлено: 00:26 27.05.2022)
В ФСБ рассказали о развертывании ВСУ на границе с Россией с 2014 года
Генерал Кулишов: Киев с 2014 года развертывал около границ России войсковые формирования