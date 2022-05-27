https://ria.ru/20220527/gospodderzhka-1791319433.html
Минсельхоз предложит оказать господдержку экспортерам зерна
Минсельхоз предложит оказать господдержку экспортерам зерна - РИА Новости, 27.05.2022
Минсельхоз предложит оказать господдержку экспортерам зерна
Минсельхоз РФ будет предлагать оказать экспортерам зерна господдержку для формирования собственного флота, в том числе льготные кредиты и лизинг, сообщил на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:50
2022-05-27T20:50
2022-05-27T20:50
экономика
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
росагролизинг
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ будет предлагать оказать экспортерам зерна господдержку для формирования собственного флота, в том числе льготные кредиты и лизинг, сообщил на Всероссийском зерновом форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."При этом надо понимать, что мы будем сейчас инициировать, чтобы вы смогли пользоваться определенной господдержкой. Это и льготные кредиты, и, возможно, "капексы" (возмещение прямых затрат - ред.), и льготный лизинг. В этом направлении мы будем работать", - добавил министр.Например, предложение предусмотреть в ближайшее время определенные мощности на верфях под строительство судов обсуждалось накануне с руководителем "Объединенной судостроительной корпорации" Алексеем Рахмановым, а для того, чтобы снизить затраты на строительство, предполагалось задействовать льготный лизинг - в частности, об этом шла речь в беседе с гендиректором "Росагролизинга" Павлом Косовым."Поэтому мы сложность вопроса понимаем и, конечно, будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы вы могли быть обеспечены собственным флотом", - заключил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, росагролизинг, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Минсельхоз предложит оказать господдержку экспортерам зерна
Патрушев: мы заинтересованы в том, чтобы наши экспортеры обладали собственным флотом
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ будет предлагать оказать экспортерам зерна господдержку для формирования собственного флота, в том числе льготные кредиты и лизинг, сообщил на Всероссийском зерновом форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Мы заинтересованы в том, чтобы наши экспортеры обладали собственным флотом, и эта тема неоднократно поднималась в нашем общении с Минтрансом, с Минпромторгом", - сказал Патрушев, комментируя просьбу директора ТД "РИФ" (один из крупнейший экспортеров зерна) Марины Турянской о выделении субсидий для строительства таких судов.
"При этом надо понимать, что мы будем сейчас инициировать, чтобы вы смогли пользоваться определенной господдержкой. Это и льготные кредиты, и, возможно, "капексы" (возмещение прямых затрат - ред.), и льготный лизинг. В этом направлении мы будем работать", - добавил министр.
Например, предложение предусмотреть в ближайшее время определенные мощности на верфях под строительство судов обсуждалось накануне с руководителем "Объединенной судостроительной корпорации
" Алексеем Рахмановым
, а для того, чтобы снизить затраты на строительство, предполагалось задействовать льготный лизинг - в частности, об этом шла речь в беседе с гендиректором "Росагролизинга
" Павлом Косовым.
"Поэтому мы сложность вопроса понимаем и, конечно, будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы вы могли быть обеспечены собственным флотом", - заключил министр.