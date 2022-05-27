https://ria.ru/20220527/gospodderzhka-1791319433.html

Минсельхоз предложит оказать господдержку экспортерам зерна

Минсельхоз предложит оказать господдержку экспортерам зерна - РИА Новости, 27.05.2022

Минсельхоз предложит оказать господдержку экспортерам зерна

Минсельхоз РФ будет предлагать оказать экспортерам зерна господдержку для формирования собственного флота, в том числе льготные кредиты и лизинг, сообщил на... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:50

2022-05-27T20:50

2022-05-27T20:50

экономика

алексей рахманов

объединенная судостроительная корпорация

росагролизинг

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ будет предлагать оказать экспортерам зерна господдержку для формирования собственного флота, в том числе льготные кредиты и лизинг, сообщил на Всероссийском зерновом форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."При этом надо понимать, что мы будем сейчас инициировать, чтобы вы смогли пользоваться определенной господдержкой. Это и льготные кредиты, и, возможно, "капексы" (возмещение прямых затрат - ред.), и льготный лизинг. В этом направлении мы будем работать", - добавил министр.Например, предложение предусмотреть в ближайшее время определенные мощности на верфях под строительство судов обсуждалось накануне с руководителем "Объединенной судостроительной корпорации" Алексеем Рахмановым, а для того, чтобы снизить затраты на строительство, предполагалось задействовать льготный лизинг - в частности, об этом шла речь в беседе с гендиректором "Росагролизинга" Павлом Косовым."Поэтому мы сложность вопроса понимаем и, конечно, будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы вы могли быть обеспечены собственным флотом", - заключил министр.

https://ria.ru/20220527/kvota-1791274692.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, росагролизинг, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)