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Минсельхоз предложит оказать господдержку экспортерам зерна - РИА Новости, 27.05.2022
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Минсельхоз предложит оказать господдержку экспортерам зерна
Минсельхоз предложит оказать господдержку экспортерам зерна - РИА Новости, 27.05.2022
Минсельхоз предложит оказать господдержку экспортерам зерна
Минсельхоз РФ будет предлагать оказать экспортерам зерна господдержку для формирования собственного флота, в том числе льготные кредиты и лизинг, сообщил на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:50
2022-05-27T20:50
экономика
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
росагролизинг
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ будет предлагать оказать экспортерам зерна господдержку для формирования собственного флота, в том числе льготные кредиты и лизинг, сообщил на Всероссийском зерновом форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."При этом надо понимать, что мы будем сейчас инициировать, чтобы вы смогли пользоваться определенной господдержкой. Это и льготные кредиты, и, возможно, "капексы" (возмещение прямых затрат - ред.), и льготный лизинг. В этом направлении мы будем работать", - добавил министр.Например, предложение предусмотреть в ближайшее время определенные мощности на верфях под строительство судов обсуждалось накануне с руководителем "Объединенной судостроительной корпорации" Алексеем Рахмановым, а для того, чтобы снизить затраты на строительство, предполагалось задействовать льготный лизинг - в частности, об этом шла речь в беседе с гендиректором "Росагролизинга" Павлом Косовым."Поэтому мы сложность вопроса понимаем и, конечно, будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы вы могли быть обеспечены собственным флотом", - заключил министр.
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экономика, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, росагролизинг, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
20:50 27.05.2022
 
Минсельхоз предложит оказать господдержку экспортерам зерна

Патрушев: мы заинтересованы в том, чтобы наши экспортеры обладали собственным флотом

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства сельского хозяйства РФ
Здание Министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание Министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ будет предлагать оказать экспортерам зерна господдержку для формирования собственного флота, в том числе льготные кредиты и лизинг, сообщил на Всероссийском зерновом форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Мы заинтересованы в том, чтобы наши экспортеры обладали собственным флотом, и эта тема неоднократно поднималась в нашем общении с Минтрансом, с Минпромторгом", - сказал Патрушев, комментируя просьбу директора ТД "РИФ" (один из крупнейший экспортеров зерна) Марины Турянской о выделении субсидий для строительства таких судов.
"При этом надо понимать, что мы будем сейчас инициировать, чтобы вы смогли пользоваться определенной господдержкой. Это и льготные кредиты, и, возможно, "капексы" (возмещение прямых затрат - ред.), и льготный лизинг. В этом направлении мы будем работать", - добавил министр.
Например, предложение предусмотреть в ближайшее время определенные мощности на верфях под строительство судов обсуждалось накануне с руководителем "Объединенной судостроительной корпорации" Алексеем Рахмановым, а для того, чтобы снизить затраты на строительство, предполагалось задействовать льготный лизинг - в частности, об этом шла речь в беседе с гендиректором "Росагролизинга" Павлом Косовым.
Здание Министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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"Поэтому мы сложность вопроса понимаем и, конечно, будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы вы могли быть обеспечены собственным флотом", - заключил министр.
 
ЭкономикаАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияРосагролизингМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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