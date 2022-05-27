На Украине попросили Германию перекрыть "Северный поток — 1"
Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон попросил Германию перекрыть "Северный поток — 1"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что обратился к правительству Германии с просьбой перекрыть "Северный поток — 1" и предложил вместо этого поставлять газ с помощью украинской газотранспортной системы.
"Мы отправили вместе с "Нафтогазом" обращение к министерству экономики Германии и немецкому регулятору касательно приостановки Северного потока — 1. Это тот газопровод, который в данный момент работает... Мы видим, что основания, на которых предоставлялось исключение для Северного потока — 1, на данный момент уже не отвечают действительности. И мы требуем, чтобы немецкое правительство пересмотрело эти исключения и фактически приостановило или существенно ограничило поставки газа в Европу через Северный поток — 1", - сказал Макогон в пятницу в эфире телеканала Украина 24.
Он добавил, что сейчас есть достаточно свободных мощностей для транспортировки газа из РФ, в том числе и украинская система, которая, по его словам, готова транспортировать российский газ для европейских потребителей вместо "Северного потока — 1". Макогон считает, что поставки российского газа через украинскую газотранспортную систему смогут сберечь ее систему от "уничтожения" в ходе военных действий.
Ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила на фоне нежелания Будапешта отказываться от российской нефти, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде идущей через украинскую территорию нитки нефтепровода "Дружба", с которой, по ее словам, может "что-то случиться".
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".