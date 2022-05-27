https://ria.ru/20220527/gaz-1791301903.html

На Украине попросили Германию перекрыть "Северный поток — 1"

На Украине попросили Германию перекрыть "Северный поток — 1" - РИА Новости, 27.05.2022

На Украине попросили Германию перекрыть "Северный поток — 1"

Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что обратился к правительству Германии с просьбой перекрыть "Северный поток — 1" и... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:44

2022-05-27T19:44

2022-05-27T19:44

сергей макогон

северный поток

экономика

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германия

нафтогаз украины

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что обратился к правительству Германии с просьбой перекрыть "Северный поток — 1" и предложил вместо этого поставлять газ с помощью украинской газотранспортной системы."Мы отправили вместе с "Нафтогазом" обращение к министерству экономики Германии и немецкому регулятору касательно приостановки Северного потока — 1. Это тот газопровод, который в данный момент работает... Мы видим, что основания, на которых предоставлялось исключение для Северного потока — 1, на данный момент уже не отвечают действительности. И мы требуем, чтобы немецкое правительство пересмотрело эти исключения и фактически приостановило или существенно ограничило поставки газа в Европу через Северный поток — 1", - сказал Макогон в пятницу в эфире телеканала Украина 24.Он добавил, что сейчас есть достаточно свободных мощностей для транспортировки газа из РФ, в том числе и украинская система, которая, по его словам, готова транспортировать российский газ для европейских потребителей вместо "Северного потока — 1". Макогон считает, что поставки российского газа через украинскую газотранспортную систему смогут сберечь ее систему от "уничтожения" в ходе военных действий.Ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила на фоне нежелания Будапешта отказываться от российской нефти, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде идущей через украинскую территорию нитки нефтепровода "Дружба", с которой, по ее словам, может "что-то случиться".Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".

https://ria.ru/20220526/gaz-1790960665.html

https://ria.ru/20220526/gaz-1790807753.html

https://ria.ru/20220525/gaz-1790702338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей макогон, северный поток, экономика, россия, украина, германия, нафтогаз украины, в мире, природный газ