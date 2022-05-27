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Правительство Украины согласовало привлечение "Нафтогазом" кредита на газ - РИА Новости, 27.05.2022
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Правительство Украины согласовало привлечение "Нафтогазом" кредита на газ
Правительство Украины согласовало привлечение "Нафтогазом" кредита на газ - РИА Новости, 27.05.2022
Правительство Украины согласовало привлечение "Нафтогазом" кредита на газ
Кабмин Украины согласовал решение о привлечении компанией "Нафтогаз Украины" 300 миллионов евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития для... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:11
2022-05-27T15:16
экономика
нафтогаз украины
европейский банк реконструкции и развития
национальный антитеррористический комитет рф
украина
кредит
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кабмин Украины согласовал решение о привлечении компанией "Нафтогаз Украины" 300 миллионов евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития для закупки газа, сообщил в пятницу премьер Украины Денис Шмыгаль."Согласовано решение о привлечении НАК "Нафтогаз Украины" кредита от Европейского банка реконструкции и развития в размере до 300 миллионов евро. Срок действия кредитной линии до 25 марта 2024 года. Привлеченные средства будут направлены на закупку природного газа с целью удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей в энергоресурсах", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.
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экономика, нафтогаз украины, европейский банк реконструкции и развития, национальный антитеррористический комитет рф, украина, кредит
15:11 27.05.2022 (обновлено: 15:16 27.05.2022)
 
Правительство Украины согласовало привлечение "Нафтогазом" кредита на газ

Правительство Украины согласовал привлечение "Нафтогазом" кредита в 300 миллионов евро

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кабмин Украины согласовал решение о привлечении компанией "Нафтогаз Украины" 300 миллионов евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития для закупки газа, сообщил в пятницу премьер Украины Денис Шмыгаль.
"Согласовано решение о привлечении НАК "Нафтогаз Украины" кредита от Европейского банка реконструкции и развития в размере до 300 миллионов евро. Срок действия кредитной линии до 25 марта 2024 года. Привлеченные средства будут направлены на закупку природного газа с целью удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей в энергоресурсах", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.
Работа сотрудников компании АО Газпром газораспределение - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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ЭкономикаНафтогаз УкраиныЕвропейский банк реконструкции и развитияНациональный антитеррористический комитет РФУкраинаКредит
 
 
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