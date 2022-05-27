https://ria.ru/20220527/frg-1791339069.html

Регулятор: уровень заполненности газохранилищ ФРГ недостаточно хороший

Регулятор: уровень заполненности газохранилищ ФРГ недостаточно хороший - РИА Новости, 27.05.2022

Регулятор: уровень заполненности газохранилищ ФРГ недостаточно хороший

Газохранилища Германии в настоящий момент заполнены недостаточно на случай, если в краткосрочной перспективе ФРГ будет получать меньше российского газа или... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T22:50

2022-05-27T22:50

2022-05-27T22:50

экономика

цены на нефть

дмитрий биричевский

германия

россия

украина

евросоюз

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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Газохранилища Германии в настоящий момент заполнены недостаточно на случай, если в краткосрочной перспективе ФРГ будет получать меньше российского газа или вовсе этот импорт прекратится, сообщает радиокомпания Deutschlandfunk со ссылкой на главу Федерального сетевого агентства страны (BNA) Клауса Мюллера.Мюллер заявил, что хотя уровень заполненности газохранилищ в настоящий момент выше, чем на этот же период в предыдущие годы, он, тем не менее, "недостаточно хорош" на тот случай, если страна в краткосрочной перспективе будет получать меньше российского газа или его импорт вовсе прекратится.Он также назвал хорошим промежуточным решением закупку Германией двух плавучих терминалов по приему сжиженного природного газа, указав при этом, что СПГ является более "грязным" с точки зрения защиты климата, но в настоящий момент необходимо обеспечить безопасность энергоснабжения. "В этом смысле всегда приходится выбирать между различными видами зла", - заявил Мюллер.По данным ежедневного доклада BNA, по состоянию на 27 мая газохранилища ФРГ заполнены на 46,4%. Правительство страны рассчитывает к октябрю довести уровень заполненности до 80% и далее к ноябрю до полного заполнения.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".

https://ria.ru/20220521/gaz-1789878954.html

https://ria.ru/20220527/frantsiya-1791237654.html

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экономика, цены на нефть, дмитрий биричевский, германия, россия, украина, евросоюз