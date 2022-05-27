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Bloomberg: Париж поставил под угрозу план ЕС по отказу от российского газа - РИА Новости, 27.05.2022
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Bloomberg: Париж поставил под угрозу план ЕС по отказу от российского газа
Bloomberg: Париж поставил под угрозу план ЕС по отказу от российского газа - РИА Новости, 27.05.2022
Bloomberg: Париж поставил под угрозу план ЕС по отказу от российского газа
Проблемы крупнейшего в Европе производителя атомной энергии французской Electricite de France (EDF) могут подорвать энергобезопасность региона, пишет Bloomberg. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:15
2022-05-27T17:15
в мире
европа
франция
edf
россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Проблемы крупнейшего в Европе производителя атомной энергии французской Electricite de France (EDF) могут подорвать энергобезопасность региона, пишет Bloomberg.Журналисты отмечают, что в 2022 году предприятие прогнозирует самый низкий уровень производства за 30 лет и, если обычно Франция обеспечивала экспорт дешевой электроэнергии в зимний период, то теперь стране придется самой ее закупать. "Неудачи EDF вызывают колебания на европейских энергетических рынках, угрожая подорвать план по отказу от российского газа", — говорится в публикации.Проблемы компании Electricite de France настолько велики, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил национализировать некоторые виды ее деятельности в рамках более широкого плана по укреплению энергетической независимости страны, указывает автор."У нас есть французская проблема, которая возникла в неподходящее время, учитывая геополитическую ситуацию", — сказал Николя Леклерк, соучредитель парижской энергетической компании Omnegy.На данный момент около половины из 56 реакторов EDF остановлены, при этом многие станции отключены для дозаправки топливом или регулярного технического обслуживания. Еще 12 проверяют и ремонтируют после обнаружения неисправности оборудования в конце 2021 года, отмечается в материале.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.Некоторые европейские страны приняли решение значительно снизить зависимость от голубого топлива из России в ответ на военную операцию на Украине. При этом у них все равно очень велика потребность в российском газе. Среди них, например, Германия, энергосистема которой в прошлом году на 40% зависела от российского газа.
https://ria.ru/20220527/avstriya-1791106126.html
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в мире, европа, франция, edf, россия
17:15 27.05.2022
 
Bloomberg: Париж поставил под угрозу план ЕС по отказу от российского газа

Bloomberg: проблемы французской EDF могут помешать Европе отказаться от российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Проблемы крупнейшего в Европе производителя атомной энергии французской Electricite de France (EDF) могут подорвать энергобезопасность региона, пишет Bloomberg.
Журналисты отмечают, что в 2022 году предприятие прогнозирует самый низкий уровень производства за 30 лет и, если обычно Франция обеспечивала экспорт дешевой электроэнергии в зимний период, то теперь стране придется самой ее закупать.
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"Неудачи EDF вызывают колебания на европейских энергетических рынках, угрожая подорвать план по отказу от российского газа", — говорится в публикации.
Проблемы компании Electricite de France настолько велики, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил национализировать некоторые виды ее деятельности в рамках более широкого плана по укреплению энергетической независимости страны, указывает автор.
"У нас есть французская проблема, которая возникла в неподходящее время, учитывая геополитическую ситуацию", — сказал Николя Леклерк, соучредитель парижской энергетической компании Omnegy.

На данный момент около половины из 56 реакторов EDF остановлены, при этом многие станции отключены для дозаправки топливом или регулярного технического обслуживания. Еще 12 проверяют и ремонтируют после обнаружения неисправности оборудования в конце 2021 года, отмечается в материале.
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Некоторые европейские страны приняли решение значительно снизить зависимость от голубого топлива из России в ответ на военную операцию на Украине. При этом у них все равно очень велика потребность в российском газе. Среди них, например, Германия, энергосистема которой в прошлом году на 40% зависела от российского газа.
 
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