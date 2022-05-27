12:00 27.05.2022 (обновлено: 12:26 27.05.2022)
РИА Новости и РФС откроют фотовыставку в день финала Кубка России
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкПобедитель - команда московского "Динамо" совершает круг почета после финального матча с командой "Динамо" (Тбилиси).1970 год
МОСКВА, 27 мая, - РИА Новости. История в фотографиях старейшего турнира отечественного футбола, Кубка России, будет представлена РИА Новости и Российским футбольным союзом (РФС) в формате выставки на территории Большой спортивной арены "Лужники" в Москве. Выставка будет доступна зрителям в рамках "дня матча" финала Кубка России 29 мая между московскими "Спартаком" и "Динамо" и включит редкие архивные кадры матчей "красно-белых" и "бело-голубых" из медиабанка РИА Новости, а также фотографии из архива "Динамо" и РФС.
Хронология выставки составляет практически семь десятилетий истории участия команд в Кубке СССР, а потом и России, с 1950-го, когда команды в предыдущий раз играли в финале Кубка, по 2022 год. Среди авторов фотографий – ведущие российские фотографы, сотрудничавшие в разные годы с агентством РИА Новости и его предшественником Агентством печати "Новости" (АПН). В их числе - Дмитрий Донской, Юрий Сомов, Леонид Доренский, Сергей Гунеев и другие.
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев / Перейти в фотобанкКоманда московского "Спартака" - обладатель Кубка СССР по футболу 1963 года. (Стоят слева направо) А. Солдатов, В. Дикарев, Н. Симонян, А. Корнеев, В. Маслаченко, Н. Старостин, Н. Дементьев, А. Крутиков. (сидят слева направо) В. Рейнгольд, Ю. Фалин, Г. Логофет, И. Нетто, Ю. Севидов, Г. Хусаинов, В. Амбарцумян.
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Команда московского "Спартака" - обладатель Кубка СССР по футболу 1963 года. (Стоят слева направо) А. Солдатов, В. Дикарев, Н. Симонян, А. Корнеев, В. Маслаченко, Н. Старостин, Н. Дементьев, А. Крутиков. (сидят слева направо) В. Рейнгольд, Ю. Фалин, Г. Логофет, И. Нетто, Ю. Севидов, Г. Хусаинов, В. Амбарцумян.
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкБорьба игрок за верхний мяч между игроками столичных клубов "Спартак" и "Динамо". Чемпионат России по футболу. Центральный стадион "Лужники".
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Борьба игрок за верхний мяч между игроками столичных клубов "Спартак" и "Динамо". Чемпионат России по футболу. Центральный стадион "Лужники".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИгроки на поле перед началом матча Кубка России по футболу сезона 2020/2021 между ФК "Динамо" (Москва) и ФК "Спартак" (Москва).
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Игроки на поле перед началом матча Кубка России по футболу сезона 2020/2021 между ФК "Динамо" (Москва) и ФК "Спартак" (Москва).
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКубок России по футболу. Главный тренер команды "Спартак" Олег Романцев после победного матча "Спартак" (Москва) - "Ростов".
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Кубок России по футболу. Главный тренер команды "Спартак" Олег Романцев после победного матча "Спартак" (Москва) - "Ростов".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЦентральный стадион "Динамо". Футбольный матч "Спартак" - "Динамо". Атакует игрок сборной России и "Динамо" Ролан Гусев.
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Центральный стадион "Динамо". Футбольный матч "Спартак" - "Динамо". Атакует игрок сборной России и "Динамо" Ролан Гусев.
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Команда московского "Спартака" - обладатель Кубка СССР по футболу 1963 года. (Стоят слева направо) А. Солдатов, В. Дикарев, Н. Симонян, А. Корнеев, В. Маслаченко, Н. Старостин, Н. Дементьев, А. Крутиков. (сидят слева направо) В. Рейнгольд, Ю. Фалин, Г. Логофет, И. Нетто, Ю. Севидов, Г. Хусаинов, В. Амбарцумян.
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Борьба игрок за верхний мяч между игроками столичных клубов "Спартак" и "Динамо". Чемпионат России по футболу. Центральный стадион "Лужники".
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Игроки на поле перед началом матча Кубка России по футболу сезона 2020/2021 между ФК "Динамо" (Москва) и ФК "Спартак" (Москва).
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Кубок России по футболу. Главный тренер команды "Спартак" Олег Романцев после победного матча "Спартак" (Москва) - "Ростов".
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Центральный стадион "Динамо". Футбольный матч "Спартак" - "Динамо". Атакует игрок сборной России и "Динамо" Ролан Гусев.
Олег Романцев, бывший тренер ФК "Динамо" и "Спартак", 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка СССР: "Кубок России – старейший футбольный турнир, который уже почти век объединяет все футбольные клубы нашей страны. На выставке представлены замечательные фотографии, которые отлично передают атмосферу футбольных матчей тех лет. Есть на снимках и легендарные футболисты, многих из которых уже нет с нами. Приглашаю болельщиков перед финалом вспомнить великую историю "Спартака" и "Динамо" в Кубке России через объектив знаменитых спортивных фотографов".
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