https://ria.ru/20220527/fotovystavka-1790889646.html

РИА Новости и РФС откроют фотовыставку в день финала Кубка России

РИА Новости и РФС откроют фотовыставку в день финала Кубка России - РИА Новости, 27.05.2022

РИА Новости и РФС откроют фотовыставку в день финала Кубка России

История в фотографиях старейшего турнира отечественного футбола, Кубка России, будет представлена РИА Новости и Российским футбольным союзом (РФС) в формате... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:00

2022-05-27T12:00

2022-05-27T12:26

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МОСКВА, 27 мая, - РИА Новости. История в фотографиях старейшего турнира отечественного футбола, Кубка России, будет представлена РИА Новости и Российским футбольным союзом (РФС) в формате выставки на территории Большой спортивной арены "Лужники" в Москве. Выставка будет доступна зрителям в рамках "дня матча" финала Кубка России 29 мая между московскими "Спартаком" и "Динамо" и включит редкие архивные кадры матчей "красно-белых" и "бело-голубых" из медиабанка РИА Новости, а также фотографии из архива "Динамо" и РФС.Хронология выставки составляет практически семь десятилетий истории участия команд в Кубке СССР, а потом и России, с 1950-го, когда команды в предыдущий раз играли в финале Кубка, по 2022 год. Среди авторов фотографий – ведущие российские фотографы, сотрудничавшие в разные годы с агентством РИА Новости и его предшественником Агентством печати "Новости" (АПН). В их числе - Дмитрий Донской, Юрий Сомов, Леонид Доренский, Сергей Гунеев и другие.Олег Романцев, бывший тренер ФК "Динамо" и "Спартак", 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка СССР: "Кубок России – старейший футбольный турнир, который уже почти век объединяет все футбольные клубы нашей страны. На выставке представлены замечательные фотографии, которые отлично передают атмосферу футбольных матчей тех лет. Есть на снимках и легендарные футболисты, многих из которых уже нет с нами. Приглашаю болельщиков перед финалом вспомнить великую историю "Спартака" и "Динамо" в Кубке России через объектив знаменитых спортивных фотографов".РИА Новости - лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.

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Артем Смирнов

новости агентства, риа новости, фотография, россия, спорт, российский футбольный союз (рфс)